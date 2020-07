Od června bude v provozu Aquaponická farma v Sokol nicích na Brněnsku. Podílet na výnosném podnikání se může každý zakoupením dluhopisu. Podobně lákala společnost City aquaponie investory na svých internetových stránkách. Zájemci, kteří si o více informací volali na místní radnici, se ale dočkali překvapení. Představitelé obce o projektu nic nevěděli.

Systém akvaponie. Ilustrační foto | Foto: Deník / Miroslav Jilemnický

Lidi se proto rozhodli varovat před případným rizikem. „Obec Sokolnice, ani stavební úřad nedisponují žádnou relevantní informací o reálné existenci projektu. Nevíme o tom, že by se na katastru naší obce takovýto projekt plánoval, ba co více, že by se zde nějaký takový snad už i realizoval,“ oznámil na webu obce starosta Libor Beránek.