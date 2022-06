Na účtech uvízly miliony korun firem, ale i obcí, měst a krajů. Věřitelé mohou své pohledávky u likvidátorky přihlašovat do 9. září. Jedním z nich je právě Atomo Projekt. Společnost nedávno rozjela celorepublikovou výzvu mezi obchodními partnery, zákazníky i dodavateli. Oslovila také fyzické osoby. Zpětnou vazbu ji mají poslat právě poškození věřitelé s vklady nad 2,5 milionu korun. Těch by mělo být přes dva a půl tisíce.

„Naším cílem je vytvořit početnou skupinu postižených subjektů, která bude mít silný hlas a kterou nebude možné přehlížet. Budeme apelovat na relevantní instituce, aby přijaly urychlená opatření k vyřešení celé situace. Chceme zpět naše peníze v plné výši a v reálném čase,“ řekl Deníku Rovnost jednatel Petr Kašparec.

Dodal, že výzva je na místě. S každým dalším týdnem se totiž snižují aktiva banky, která by mohla pokrýt pohledávky věřitelů. „Jedná se o výplaty zaměstnanců banky, odstupné a nyní k tomu ještě přibudou nezanedbatelné položky v podobě odměny likvidátora a veškerých renomovaných účetních poradců, právníků a IT expertů,“ uvedl Kašparec.

Firma z Bořitova podle něj zatím přišla o miliony a dostala jen menší část v podobě pojištěného vkladu kolem dvou a půl milionu korun. Na provoz si musela půjčit u jiných bank a výplatu pracovníkům rozdělit do splátek. S prostředky začínala prakticky od nuly.

Podle ekonoma Lukáše Kovandy musí nyní klienti, kteří měli v bance uloženo více než dva a půl milionu korun, vyčkat. Zda banka půjde do insolvence nebo dokončí proces likvidace. V prvním případě aktiva nepokryjí pohledávky věřitelů a ti dostanou zpět jen část svých peněz, navíc se vše může protáhnout.

„Pravděpodobně to skončí insolvencí. Do konce léta budeme vědět víc. Do té doby se provede mimořádná účetní uzávěrka a udělá se audit nynější hodnoty. Až bude známá, bude zřejmější, na jakou část majetku si věřitelé banky přijdou,“ dodal Kovanda.

Tvrdí, že už nyní je možné pohledávku za bankou prodat například některému z fondů nebo společností, které je vykupují. „To však může být třeba jen za polovinu původní částky. Lepší je tak skutečně vyčkat, protože v případně insolvence se klienti banky pravděpodobně dostanou minimálně k šedesáti procentům peněz, které v ní nad uvedený limit zhruba dvou a půl milionu korun měli před jejím pádem,“ upřesnil Kovanda.

Těsně před pádem Sberbank dokázali z jejího účtu převést obecní peníze jinam například ve Vranovicích na Brněnsku. „Měli jsme tam přes dvaadvacet milionů korun,“ sdělil již dříve vranovický starosta Jan Helikar.

To v Hodoníně takové štěstí neměli. Před několika dny odeslali přihlášku svých pohledávek za zmíněnou bankou. „Ke konci května činily v souhrnu přes sto dvacet milionů korun,“ informovali na webu zástupci hodonínské radnice.