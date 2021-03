Proč jste se rozhodl kandidovat do vedení ČSSD?

Sociální demokracie je nesrozumitelná pro lidi, kterým má zajistit, aby nepadli až na dno. Neplní dostatečně svou roli, pokud je součástí vlády, která dává příspěvek 374 korun lidem, kteří mají průměrný plat třicet tisíc korun měsíčně a více, a zároveň máme prázdné potravinové banky. Sociální demokracie musí pečovat především o ty, kteří nemají, a ne o ty, kteří současnou krizi překonají.

Co chcete změnit?

Po třech desetiletích od sametové revoluce je potřeba oprášit vizi. Ze sociální demokracie se ve zkratce stala strana dávek, to není žádná vize. V severských státech a na západě se ukazuje, že moderní levicový stát není státem dávek, ale liberalizuje pracovní trh, posiluje oblast sociálního zabezpečení a nastavuje optimální systém společnosti, aby všichni dostupně bydleli, všichni měli přístup ke zdravotní péči a další věci.

Cítíte podporu jihomoravské organizace?

Právě proto jsem se do této práce pustil. Cítím většinovou podporu. Jihomoravská ČSSD je nejsilnější krajská buňka a je jednotná.

Starosta brněnské Líšně Břetislav Štefan chce kandidovat do vedení celostátní ČSSD.Zdroj: Jindřich ŠpačekV Líšni, kde jste starostou, získala sociální demokracie při posledních komunálních volbách sedmadvacet procent hlasů. Spolupracujete i s jinými úspěšnými starosty?

Strana má na jihu Moravy oproti ostatním krajům výhodu, že máme ještě desítky starostů a místostarostů. Jsou základem politiky, o kterou se opírám.

Je chyba, že sociální demokraté vstoupili do vlády s hnutím ANO?

Zkušenosti jasně ukazují, že toto spojení nenaplnilo očekávání. Ukázalo se, že můžeme prosazovat pouze to, co nám Andrej Babiš dovolí. Nejsme schopní tohoto partnera v důležitých věcech přesvědčit, že se nemají dělat. Navíc účast ve vládě neumožňuje žádné straně vnitřní očistu. Jihomoravská organizace byla od začátku proti vstupu do vlády s ANO.

V Líšni jste se ale po posledních komunálních volbách s hnutím ANO dohodli.

Můj náhled je jednoduchý. V Líšni jsme uzavřeli dohodu s hnutím ANO, kde se lidé rozhodli pracovat pro dobro Líšně. Na centrální úrovni mám pocit, že neuzavíráte smlouvu s hnutím ANO, ale s Andrejem Babišem. A to je velký rozdíl.

Myslíte i na post předsedy strany?

V tuto chvíli je důležité, jak bude poskládáno vedení sociální demokracie. Účast ve vládě Andreje Babiše je pro její členy toxická. Není nejpodstatnější, jestli budu kandidovat na předsedu nebo místopředsedu, důležité je, aby to dávalo smysl pro restart sociální demokracie. Komunikuju s Tomášem Petříčkem, Martinem Netolickým, objíždím regiony a zjišťuji jejich postavení a pozice.

Takže budoucí spolupráce bez současného předsedy Jana Hamáčka?

Honza Hamáček je součástí problému, v němž je nyní sociální demokracie, ale zároveň není jejím řešením. Před dvěma lety sliboval na sjezdu, že stranu zmodernizuje, posune ji, ale bohužel se obklopil lidmi, kterými se obklopil, a nenaplnil očekávání.

Mimo jižní Moravu nejste tolik známá osobnost. Budete mít o to složitější zaujmout a přesvědčit spolustraníky?

Ne nezbytně. Pokud známost znamená, že se vám podařilo v mediálním prostoru znemožnit, nebo na vás zbytečně někdo útočil, což se stalo Michalu Šmardovi. Třeba lidovec Pavel Bělobrádek nebyl vůbec známým politikem, když přišel z Náchoda s cílem restruktualizovat stranu.

Starosta brněnské Líšně Břetislav Štefan chce kandidovat do vedení celostátní ČSSD.Zdroj: Jindřich Špaček

Je potřeba i na jižní Moravě razantní personální obměna?

Tady nás ta debata čeká taky. Personální změny jsou vždy nejsložitější.

Týká se to i známých jmen, jako je bývalý hejtman Michal Hašek nebo někdejší brněnský primátor Roman Onderka?

Myslím si, že by sami měli vyhodnotit, zda bude jejich další působení prospěšné. Trend ve volebních výsledcích strany má sestupnou tendenci, přestože na kandidátce jsou. Myslím si, že je potřeba dát prostor jiným lidem, kteří mají chuť, aby to zkusili jinak.

Jaký máte názor na vztah ČSSD a prezidenta Miloše Zemana?

Je velmi komplikovaný. Prezident Zeman je součástí staré sociální demokracie. Myslím, že je potřeba budovat novou a dívat se do budoucna.

Co by byl pro sociální demokraty úspěch v podzimních sněmovních volbách?

Skoro za malý zázrak by se dalo počítat, kdybychom se udrželi v parlamentu, ale v krizovém managementu se musíte připravit na nejhorší. Musíme mít i odpovědi, když tam nebudeme. V České republice nechybí levicoví voliči, chybí levicoví politici, kterým by tito voliči mohli dát důvěru.

Mnohé strany jdou do voleb s někým v koalici. Je to cesta i pro ČSSD?

Určitě to bude cesta sociální demokracie, ale v těchto volbách to nestihneme. Máme dost problémů sami se sebou. Pokud si nesete spoustu nevyřešených problémů z minulosti, není zodpovědné se vázat do dalšího vztahu.

Kdo je Břetislav Štefan



Starosta brněnské Líšně Břetislav Štefan chce kandidovat do vedení celostátní ČSSD.Zdroj: Jindřich ŠpačekNarodil se 8. června 1978 ve Svitavách, ale od narození žije v Brně, čtyřicet let v Líšni. Je ženatý, má syna.



Vystudoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity, obor historie a archivnictví.



Do České strany sociálně demokratické vstoupil v roce 2006. Od roku 2010 je starostou brněnské městské části Líšeň. Před dvěma lety se stal krajským předsedou sociálních demokratů.



Rád si alespoň jeden týden v roce užívá na jachtě v Chorvatsku.