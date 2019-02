Brno – Z křesla na brněnském magistrátu až do Prahy nebo na jihomoravské hejtmanství. Exprimátor Brna Petr Vokřál se po čtyřech letech vedení města rozhoduje, kam dál. Jak zjistil Deník Rovnost, ve hře je kromě dvou ministerských míst také post jihomoravského hejtmana.

Exprimátor města Brna Petr Vokřál. | Foto: Deník / Attila Racek

Konkrétní představu o své politické budoucnosti Vokřál nemá. Ačkoli původně plánoval návrat do byznysu, nyní to vypadá, že se politiky vzdát nechce. „Do byznysu se můžu vrátit hned. Připadá mi ale škoda nevyžít čtyři roky, po které jsem v politice sbíral zkušenosti,“ vysvětlil bývalý brněnský primátor.



Domněnky, že zamíří do vedení ministerstva školství místo Roberta Plagy či dopravy místo Dana Ťoka, nevyvrátil. „Samozřejmě se spekuluje o tom, co se mnou bude. O možnostech jsme se bavili zatím uvnitř hnutí. Moje další směřování je aktuálně otevřená záležitost,“ řekl Vokřál.

Vokřálova kariéra



• Od roku 1992 pracoval Petr Vokřál v odpadové firmě A.S.A. Když roku 2013 odcházel, působil v jejím vedení.

• Do hnutí ANO vstoupil v březnu 2014.

• V tehdejších komunálních volbách ANO zvítězilo, stal se primátorem.

• Je místopředseda hnutí.

Český premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš ani na opakovaný dotaz Deníku Rovnost ohledně dalšího Vokřálova angažmá nereagoval.



Podle brněnského politologa Michala Pinka se nyní jedná o vnitrostranické rozhodnutí hnutí ANO. „Po odchodu z takovéto pozice nastávají u politiků všechny možnosti. Patří k nim pokračování v politické kariéře i to, že jdou dělat něco úplně jiného,“ komentoval.



Vokřálův politický osud podle Pinka není možné předvídat. „Pro podobná rozhodování neexistuje univerzální pravidlo, záleží vždy na osobním rozhodnutí každého člověka,“ upozornil.

Kromě ministerstev je také možný boj o místo jihomoravského hejtmana v příštích krajských volbách. „Bavili jsme se v hnutí i o krajských volbách, které nás čekají,“ potvrdil Vokřál.



Podle něj však záleží na zájmu současného hejtmana a Vokřálova spolustraníka Bohumila Šimka. „Kandidátku pro krajské volby budeme sestavovat zhruba za rok,“ dodal.



Zda bude o post hejtmana znovu usilovat i Šimek, zatím není jasné. „Vzhledem k tomu, že se musím věnovat aktuálním tématům a problémům, považuji za předčasné se k otázce vyjadřovat. Předpokládám, že bude na pořadu dne až na konci letošního roku,“ uvedl Šimek.



Vokřál vedl Brno od roku 2014. V loňských volbách hnutí ANO opět slavilo vítězství. Přesto se jeho členové dostali do opozice po utvoření koalice mezi druhou ODS, lidovci, Piráty a sociálními demokraty.