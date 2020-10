„Největší alchymie voleb je namíchat kandidátku, aby tam byly dostatečně známé a zajímavé osobnosti, ale také ze všech částí kraje,“ říká politolog Miloš Gregor z brněnské Masarykovy univerzity.

Kdo z uskupení, která kandidují na jižní Moravě, má reálnou šanci dostat se do krajského zastupitelstva?

Máme strany, u kterých to víme poměrně jistě, ale jsou i ty, u nichž to není tak jasné. Asi nepřekvapivě můžeme čekat, že v zastupitelstvu bude ANO, pravděpodobně Piráti, ODS, KDU-ČSL. Větší nejistota panuje třeba u sociální demokracie nebo kandidátky Spolu pro Moravu, tam je těžké říct, co udělá spojení TOP 09, Zelených a menších stran.

Kdo je Miloš Gregor?



* Narodil se v roce 1987 v Oleksovicích na Znojemsku, nyní žije v Brně.



* Vystudoval politologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, kde nyní působí jako odborný asistent.



* O politiku se zajímá i ve volném čase. Kromě toho rád čte detektivky nebo thrillery a poslouchá hudbu.

Může být spojení menších stran jako u Spolu pro Moravu výhoda nebo naopak?

Dává to signál, že si strana nevěří, že je dost silná na to, aby šla do voleb sama. Že TOP 09 kandiduje s dalšími subjekty značí, že není dost sebevědomá, nebo si je vědomá toho, že její situace není příliš dobrá. Naopak Zelení a další menší strany nemají co ztratit. Troufám si říci, že by jim společná kandidatura mohla i trochu pomoci, ale nečekal bych žádné průlomové výsledky.

V krajských volbách kandiduje hodně jihomoravských starostů. Může to pomoci jednotlivým uskupením získat hlasy v dané obci?

To je největší alchymie voleb. Namíchat kandidátku, aby tam byly dostatečně známé a zajímavé osobnosti, ale také ze všech částí kraje. Strany vždy čeká velké vyjednávání a tvrdý boj, než se vytvoří kandidátka. Když se podíváte na kandidátky, tak tam většinou nejsou jen lidé z Brněnska nebo ze Znojemska, vždy se strany snaží mít rovnoměrné zastoupení z různých částí jihu Moravy. Navíc kraj je lidem hodně vzdálený – není to celostátní politika, kde se řeší velké věci, ani lokální, co má přímý efekt na život lidí, jako opravený chodník za domem.

Letos poprvé kandiduje na jihu Moravy Trikolora. Zamíchá podle vás výsledky voleb?

Minimálně. U Trikolóry bude úspěch, když se dostane vůbec do zastupitelstva. Nepřináší nic nového, co by nenabízely strany jako SPD, ODS nebo ANO. Vše stojí na na lídrovi Václavu Klausu mladším.

Je podobný případ i ANO, které je pro změnu závislé na osobnosti Andreje Babiše?

ANO je na něm extrémně závislé. Stojí a padá s Andrejem Babišem a neudělá nic, co by neschválil. Pokud Andrej Babiš odejde z politiky, ANO zanikne nebo se z něj stane jen velmi malá politická strana.

Jak se může odrazit na výsledcích ANO kauza Stoka, v níž figurují někteří bývalí členové hnutí?

Jakkoli může ANO poškodit pandemie koronaviru, protože se ukazuje, že není schopné ji na centrální úrovni řídit jinak než restriktivními opatřeními, na jižní Moravě hnutí může paradoxně pomoci, protože média i politici řeší pandemii a opozice nemá sílu a hlas upozorňovat na korupční kauzy.

Pomáhá sociálním demokratům na jihu Moravy stále jméno Michala Haška?

Už není takový tahoun jako kdysi. Ukázalo se to už v minulých krajských volbách, kdy strana nezískala tolik, kolik si představovala. ČSSD se chce posunout a vyprofilovat jinak.

Bylo rozumné, že zastupitelé těsně před volbami schválili trasu nové silnice číslo 43?

Bude to mít jen minimální vliv. U úprav zásad územního rozvoje je těžké vybalancovat zájmy všech politických stran i obyvatel, ale nevidím v tom zase nic tak kontroverzního. Je jasné, že budou lidé, kterým se líbit nebude, že k tomuto tématu strany přistoupily takhle brzy před volbami, ale politici mají spočítané, že pro jejich voliče to zase tak silné téma nebude.

Jaký vliv bude mít na krajské volby nynější koronavirová situace?

Na té vše stojí a padá. Když se čtenáři zamyslí nad tím, jaká témata okolo sebe slýchají v souvislosti s krajskými volbami, tak koronavirus dominuje. Ukazovalo se to i v předvolebních debatách. Pandemie je celospolečenská téma, proniká do všech sfér. Strany se ani v kampaních nesnaží zvednout nějaké krajské téma.

I při minulých volbách vyčnívalo vždy jedno téma nad ostatními?

S každými volbami se pojí nějaké. V roce 2008 to byly poplatky u lékaře, o čtyři roky později církevní restituce, v roce 2016 migrační vlna, letos je to koronavirová pandemie. V předešlých letech se ale opoziční strany aspoň snažily mít nějaké téma. Když se letos podíváme na kampaně, jsou to jen taková obecná hesla, která nepřináší konkrétní program nebo sliby.

Říkal jste, že témata opozice nejsou výrazná. Může to být částečně tím, že se koalice a opozice na hlavních tématech v mnohém shodnou?

Když si sáhneme do svědomí, kdo by se teď v této nejistotě dalších opatření, která ovlivní naše životy, chtěl zabývat krajskými tématy? Krajská zastupitelstva musí samozřejmě sociální péči, školství, dopravu řešit po další čtyři roky. Ale v této době roste počet nemocných, v nemocnicích není dost místa, v mediálním prostoru chybí prostor, aby se řešilo, co bude za rok, za čtyři roky, když nevíme, co bude za týden nebo za měsíc.

Může aktuální situace výrazně ovlivnit i volební účast?

Je spíše pravděpodobné, že bude nízká. Můžeme předpokládat, že zejména důchodci se budou bát jít k volbám.