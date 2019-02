Jižní Morava - Lídra pro kandidátku do předčasných parlamentních voleb na jižní Moravě stále nemají zemanovci a zelení. Obě strany přitom měly jména oznámit právě v pátek.

Martin Ander. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Šest jasných, dva nejasní. Na jižní Moravě má osm stran šanci dostat se do parlamentu. Dva měsíce před předčasnými volbami ale dvě z nich ještě netuší, koho postaví do čela kandidátky.

Lídři chybějí zemanovcům a zeleným. Obě strany přitom chtěly jména odtajnit dnes. „Museli jsme dnes ještě doladit některé detaily," řekl včera večer šéf jihomoravských zemanovců Marian Keremidský.

Dodal, že kandidáta představí v pondělí 9. září.

Jasno zatím nemají ani zelení. „Jednáme s jednou velmi zajímavou nestranickou osobností. Zatím neřeknu, kdo to je, jednání neskončila," vysvětlil zdržení předseda brněnské organizace Strany zelených Martin Ander. Kandidáta prý strana představí v pondělí.

Exšéf zelených Martin Bursík v úterý oznámil, že zakládá Liberálně ekologickou stranu. A právě tato nová strana může v Brně zabodovat. O kandidatuře totiž uvažuje aktivista Matěj Hollan. Výrazná brněnská osobnost, která se celorepublikově zvýraznila bojem proti hazardu. „V těchto dnech vyjednáváme s Martinem Bursíkem o spojenectví strany s dalšími menšími uskupeními. Zjišťujeme, jestli je projekt reálný a má šanci překonat pět procent potřebných pro vstup do sněmovny. Je to pokus nakopnout opět zájem o ekologická témata. Víc budeme vědět příští týden," poznamenal Hollan. Potvrdil tím, že uvažuje o tom, že vstoupí na Bursíkovu kandidátku.

Politologové straně bez dostatečně silného spojence moc šancí nedávají. „Založit stranu chvíli před volbami a sestavit strukturu a kandidátky ve čtrnácti krajích není příliš reálné," uvedl brněnský politolog Lubomír Kopeček.

Ostatní strany už mají v tom, kdo povede jejich kandidátku v kraji, jasno. Pravice sáhla po lékařích a akademicích, levice vsadila na zkušené hráče. Nejvíce pozornosti zatím vzbudila kandidátka sociálních a občanských demokratů.

Sociální demokracie nahromadila na prvních třech místech jedny z nejsilnějších jmen své strany: Bohuslav Sobotka, Michal Hašek, Jeroným Tejc. Tedy předseda, místopředseda a jihomoravský hejtman a jako třetí stínový ministr vnitra. „Doporučuji hlasatelům teze o údajném puči ve straně, například Jiřímu Dienstbierovi, aby zchladil hlavu a věnoval se našim soupeřům, zejména TOP 09," uvedl Hašek.

Reagoval tak na zprávy o vnitřním rozštěpení sociální demokracie na sobotkovce a haškovce. Tedy na odpůrce a příznivce prezidenta Miloše Zemana.

Podle Kopečka se sociální demokraté trochu nechali unést vnitrostranickým bojem. „Na jihu Moravy to neuškodí, ale z celostátního hlediska je to kontraproduktivní. Rozumnější by bylo špičkové politiky rozprostřít do více regionů," podotkl Kopeček.

Největší pravicové strany TOP 09 a ODS sice znají lídra, ale o další místa se ještě svede bitva. „Oproti dřívějším volbám se dost promění," řekl místopředseda oblastního sdružení ODS Brno-město Vít Blaha.„Nebude kandidovat třeba náš dřívější poslanec Pavel Suchánek," dodal Blaha.

Občanské demokraty povede v Jihomoravském kraji bývalý rektor brněnské Masarykovy univerzity a ministr školství Nečasovy vlády Petr Fiala. Kopeček to považuje za rozumné. „V posledních třech volbách nedokázali jihomoravští lídři Občanské demokratické strany přinést straně preferenční hlasy. Je dobré zvolit do čela veřejně známou postavu, která sice není členem, ale může ve volbách fungovat," řekl politolog.

TOP 09 povede lékař Rom Kostřica. O místo dvojky se zřejmě utkají dvě ženy, Anna Putnová a Jaroslava Schejbalová. Jasno mají už delší dobu lidovci a komunisté. První z nich povede jihomoravský zastupitel Jiří Mihola, druhé nestraník Vojtěch Adam. Ano 2011 Andreje Babiše sice na billboardech představuje exrektora Masarykovy univerzity Jiřího Zlatušku, není ale jisté, že krajskou kandidátku povede on. Strana nominovala lékaře Rostislava Vyzulu. Definitivní jméno jihomoravského lídra potvrdí nejspíš příští týden.