Brno – Po volbách nebudeme s Michalem Haškem spolupracovat, řekl ve středu volební lídr hnutí ANO Bohumil Šimek. „Nedalo se předpokládat, že člověk, který celý život lže, najednou řekne pravdu," uvedl Šimek. Narážel na pondělní prohlášení jihomoravského hejtmana Haška, který krajskému předsednictvu sociální demokracie vysvětloval kauzu neexistující mluvčí.

„Znám ho jako bezcharakterního člověka, pro vítězství udělá cokoli. Nedalo se předpokládat, že člověk, který celý život lže, najednou řekne pravdu," doplnil Šimek. Se sociální demokracií bez Haška jim ovšem spolupráce nevadí. Hnutí zároveň oslovilo ostatní strany s dotazem, zda by s Haškem spolupracovali.

Hejtman se proti prohlášení ANO ohradil. „Scénář hnutí je pošpinit lídra a poté prohlásit, že s někým takovým jednat nebudou. Tuto metodu odmítám," vzkázal Hašek. Po volbách chce jednat se všemi, kteří od voličů získají mandát.

Podle politologa Stanislava Balíka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity ANO v kampani vsadilo na odpor proti Haškovi. „Spíš se nevyplácí dopředu prohlašovat, s kým budou po volbách jednat. Hašek ale sám přiživuje kauzu prohlášeními typu: Lžou všichni ostatní. Téma je hodně viditelné spíše mezi těmi, kteří se o politiku zajímají. Nemám pocit, že by kauza zatím nabrala takovou sílu, že by oslovila větší množství voličů. To ale neznamená, že by se po dvou měsících nemohl z Haška stát úplně nepřijatelný kandidát," řekl politolog.

Smlouvy mezi krajem a firmami Producentské a Marketingové centrum Profil, kde figuruje údajná mluvčí Jana Mrencová, má podle přání lidovců prověřit kontrolní výbor. „Počítám s tím, že kontrolu navrhnu," uvedl předseda výboru Stanislav Navrkal.

Kauza neexistující mluvčíZa jihomoravského hejtmana měla v minulosti rozesílat tiskové zprávy Lucie Proutníková. Hašek ovšem popřel, že by někdo takový pro něj pracoval nebo s médii komunikoval. Že se ovšem za Proutníkovou ve skutečnosti skrývá lobbistka Jana Mrencová, potvrdila minulý týden bývalá oficiální jihomoravská mluvčí Denisa Kapitančiková. Uvedla také, že Mrencová dostávala čtyři sta tisíc korun ročně za to, že ji tiskový odbor posílal všechny mediální výstupy hejtmanství a ona je poté z adresy fiktivní Proutníkové rozesílala médiím.



Hašek stojí v čele jihomoravské sociálnědemokratické kandidátky. Možnost změnit kandidáty do voleb vypršela v pondělní čtvrté hodině odpolední. Hašek by tak nyní z kandidátky mohl pouze odstoupit, nahradit ho už nelze.



