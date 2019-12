„Kolegové ji zadrželi, až vběhla do skladu restaurace U Piráta. Následně jsme ji vrátili i s vodítkem do ohrady,“ informoval ředitel hodonínských strážníků Jindřich Vašíček.

Jeho kolegové byli ovci stále v patách a hledali vhodné místo, kam by ji mohli zahnat a odchytit. "V jednom místě mezi domy se to již podařilo, ale zvíře zahnané do rohu se zdivočele rozběhlo a obklíčení prorazilo," přiblížil ředitel.

Ovčí útěk začal poté, co aktivní přežvýkavec přeskočil oplocení u vánočního jarmarku a z historického centra města běžel až do svého cíle v restauraci.