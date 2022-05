Hodonínský starosta Libor Střecha potvrdil, že se obě strany baví o podmínkách prodeje a výši ceny. „Nic není definitivní a nic není dohodnuto. Před finálním rozhodnutím bych byl rád, aby se potkala nejen koalice, ale i opozice, protože to bude zásadní krok. Myslím si, že jednoznačně by tam místo pro seniory mělo být,“ řekl starosta na posledním zasedání zastupitelstva. S obnovou ubytování pro starší lidi souhlasí také opoziční zastupitel Vítězslav Krabička, který se na téma ptal. Podle něj by tam mohlo být místo pro 140 penzistů. Požaduje však finanční analýzu účelovosti odkupu objektu.

Zloději zaútočili na hodonínské S-centrum, přilákala je měď

S-centrum



* Stávající v Hodoníně:

- Celková výměra pozemků: 23 173 m2

- Zastavěná plocha činí 2 191 m2

- Kapacita: 141 klient



* Rohatec:

- Výměra pozemku: 6 351 m2

- Kapacita: 100 až 120 klientů

- Cena pozemku: 14 milionů korun (2 200 Kč/m2)

Vedení Jihomoravského kraje se do oprav poničeného S-centra nepustí. Místo toho plánuje postavit nový areál v sousedním Rohatci. Krajské zastupitelstvo již odsouhlasilo nákup potřebného pozemku za téměř čtrnáct milionů korun. Mezi podmínkami obce je, že stavba poslouží pro sociální služby. Stavební povolení bude do čtyř let a kolaudační rozhodnutí do osmi roků. Radní Jihomoravského kraje Vladimír Šmerda ale odhadl, že Domov pro seniory v Rohatci by měl být hotový za čtyři roky. „Máme na stole dvě varianty, pro sto nebo sto dvacet klientů. Přesnou kapacitu ukáže až samotný projekt,“ řekl. Odhadované náklady se blíží půl miliardě korun.

Odmítnutí rozsáhlých oprav stávajícího S-centra v Hodoníně radní Šmerda zdůvodnil tím, že by byly příliš drahé. Podle něj by přesáhly tři sta milionů. Další peníze by spolklo nákladné vytápění atria, tedy centrálního společného prostoru.

„Je škoda to nákladně překopávat. Je lepší postavit nové zařízení, které bude stát o něco víc peněz, ale bude uzpůsobené přesně pro ten typ klientů, pro který jej potřebujeme. Naopak pro Hodonín bude stávající budova super, protože nebude muset investovat tak vysokou částku do přestavby, ale bude mu stačit i za méně než polovinu opravit byty,“ sdělil radní.

Jihomoravský kraj chce – Šmerdovými slovy – upřednostnit město Hodonín před soukromým investorem. Do podmínek prodeje celého areálu S-centra hodlá kraj zakotvit zachování charakteru sociálních služeb. To má odpovídat i územnímu plánu.

Nejasnosti kolem dlouhé měsíce uzavřeného S-centra prověřuje i protikorupční organizace Transparency International. Jejím zástupcům ani vysvětlení v dopise od krajské rady nerozptýlilo pochybnosti o tom, zda rozhodování o prodeji či opravě poškozené veřejné budovy mělo zakrýt chyby při zvládání nenadálé situace či dokonce něčí soukromé majetkové zájmy.

Naděje pro nové S-centrum? Kraj prověřuje až 120 lůžek v Rohatci

„Odpovědní krajští radní nejsou schopní poskytnout jakékoliv hmatatelné informace o tom, z čeho vycházejí při svém rozhodování o dalším osudu S–centra Hodonín, jednoho z dříve nejmodernějších domovů pro seniory v Česku. Po téměř roce bychom u stamilionové investice očekávali mnohem významnější posun a především více dostupných informací,“ konstatoval Jan Dupák, právník organizace, poté co vedení Jihomoravského kraje po více než dvou měsících odpovědělo na zaslané dotazy

Radní se hájí právě odhadem na případnou rekonstrukci budovy. „Z tohoto důvodu se politické vedení kraje rozhodlo postavit nové nízkoenergetické zařízení dle současných materiálně-technických standardů,“ stojí v odpovědi hejtmana Jana Grolicha, kterou schválila rada.