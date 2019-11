Jižní Morava - Hodonínská radnice navyšuje nájem za metr čtvereční pro zahrádkáře o korunu. V okresních městech platí většinou méně.

Zahrádkářská kolonie. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pavel Sonnek

Od Nového roku lidé v Hodoníně zaplatí víc za nájem zahrádek, které vlastní radnice. U čtyřarových pozemků si musí nachystat o čtyři sta korun víc než letos. Radní zvýšili nájem na metr čtvereční o korunu. To se ale tamním zahrádkářům nelíbí. „Zásadně s tím nesouhlasíme, chtěli jsme udržet metr čtvereční maximálně do tří korun. Nikdo se neohlíží na to, že tady lidi investovali svoje peníze do úpravy oplocení, cest a okolních ploch, protože je tam nikdo jiný neudržoval,“ upozornil předseda hodonínských zahrádkářů v lokalitě Lignum Ladislav Navrátil.