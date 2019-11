V posledních dnech jednají hodonínští radní o nové smlouvě s provozovatelem městské dopravy. Toho si vedení radnice vybralo už před pěti lety. „Mezitím došlo ke změně legislativy a v souladu s evropskou směrnicí je možné při splnění určitých podmínek, jako jsou například rozsah kilometrů a objem zakázky, a při zveřejnění záměru na přímý výběr rok dopředu, vybrat provozovatele MHD na přímo,“ sdělil mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček.

Radní tak mají na stole návrh smlouvy, která bude účinná už od Nového roku. Platit má až do konce roku 2027. Ročně mají podle ní autobusy po městě najezdit více než dvě stě tisíc kilometrů. Zároveň s tím musí ale vedení radnice vyřešit i nákup tří nových autobusů, kvůli čemuž by se výrazně zvýšily náklady na provoz hromadné dopravy. Podle nařízení vlády má být jejich průměrné stáří maximálně devět let a hodonínské autobusy v příštím roce podle současného provozovatele přesáhnou 8,5 roku. „Navrhujeme posečkat na nové období, to je v roce 2021, kdy budou pravděpodobně vypsané dotace na ekologické autobusy,“ uvedl na posledním jednání rady starosta Libor Střecha.

Hodonín

• letošní náklady města: 2,562 milionu korun

• počet linek: 4

• aktuální smlouva s dopravcem platí do konce roku 2019

• nová od 1.1. 2020



Kyjov

• letošní náklady města: 2,037 milionu korun

• počet linek: 3

• aktuální smlouva s dopravcem platí do konce roku 2026

Zelený směr podporují i zástupci opozice. „Bylo by dobré v nové smlouvě ošetřit zavedení ekologických autobusů tak, aby se podobně jako v Německu dostávaly postupně i z našich ulic ty s dieselovými motory,“ reagoval bývalý místostarosta a nyní zastupitel Vítězslav Krabička.



Radní se zatím shodli na stanovení výše příjmů provozovatele, a to na čtyři procenta. Radnice mu v posledních dvou letech částečně dotovala statisíci korun nárůst platů řidičů, kterým k němu pomohlo vládní nařízení. Přesto podle vyjádření vedení dopravce skončilo pro něj provozování hodonínské hromadné dopravy v roční ztrátě 1,6 milionu korun.



To v druhém největším městě okresu, v Kyjově, v nejbližších letech novinky v městské hromadné dopravě nepřipravují. „Smlouva je v současné době uzavřená na období do konce roku 2026,“ dodal referent kyjovského radniční odboru majetku Tomáš Blažek.