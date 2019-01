Kladno, Brno – /UVNITŘ ROZHOVOR SE SASU HOVIM/ Zuřivý boj na ledě i v hledišti nakonec rozhodl vabank v nájezdech. A Vojtěch Němec v nich katapultoval hokejovou Kometu do čtvrtfinále play off! Brněnský štírek jako jediný proměnil penaltu. Jeho tým zvítězil v Kladně v nervy drásajícím duelu 4:3 v samostatných nájezdech. Předkolo proti Rytířům ovládl jednoznačně 3:0 na zápasy a může se těšit na další dramatické zápasy v bojích o titul. Čtvrtfinále play off si Kometa zahraje poprvé od roku 1987. Utká se v něm se Spartou nebo Plzní.

Roman Erat z brněnské Komety právě vyrovnal na kladenském ledě. | Foto: ČTK

Brněnskému kouči Zdeňku Venerovi se vyplatilo, že při nájezdech nechal odpočívat gólmanskou jedničku Jiřího Trvaje a do branky poslal Sasu Hoviho. Ten postupně vychytal kladenského kapitána Pavla Pateru, Jiřího Bicka a nakonec i Jaroslava Kallu. „Sasu nájezdy umí výborně, v tomhle má trochu víc štěstí než Jirka. A Vojta Němec provedl nájezd parádně,“ zářil kouč Venera.

Rytířům v mžiku skončila sezona a zbyla jim jen pachuť z posledního duelu. V bouřlivém domácím prostředí, které si nic nezadalo s atmosférou v brněnské Kajot Areně, odehráli nejlepší zápas v sérii, ale dvakrát ztratili dvoubrankové vedení.

Vždyť ještě deset minut před koncem třetí třetiny vedli nad Brnem 3:1. „Nezvládli jsme vedení psychicky. Jak se blížil konec, začali jsme bát o výsledek a z toho pramenily oba góly. V penaltách se jen projevilo, že tuhle činnost nezvládáme celou sezonu,“ líčil skleslý domácí trenér Zdeněk Vojta.

A hostující mužstvo šanci na obrat využilo. „Nezbývalo nám nic jiného než se tlačit dopředu a cpát všechno na bránu. Takové přesně bývají zápasy play off. Musíte bojovat do úplného konce,“ líčil brněnský útočník Radek Dlouhý, který vstřelil důležitý kontaktní gól na 2:3.

Brňané zaspali hlavně druhou třetinu, v níž po individuální akci Patery prohrávali už

po 44 vteřinách 0:1. V 29. minutě Kladno po rychlém přečíslení a zásahu obránce Drtiny vedlo už o dva góly. Brněnský Jakub Svoboda sice snížil, ale už za minutu Bicek vrátil Kladnu dvougólové vedení. „Většinu zápasu jsme tahali za kratší konec, ale věřili jsme, že utkání můžeme otočit,“ líčil Venera.

Jeho mužstvu vyšlo přesně to, co se Kladnu nepovedlo ve druhém brněnském zápase.

Deset minut před koncem Brňané díky Dlouhému využili přesilovku a při obrovském náporu před koncem třetí třetiny se radovali potřetí. V čase 57:23 neměl Erat problém s dorážkou do odkryté branky a vehnal hostům do žil obrovskou energii. „Soupeř samozřejmě nabídnutých šancí dokázal využít a vyrovnat. V prodloužení jsme se snažili hrát aktivně, Kometa dobře bránila, protože si věřila na nájezdy. Ty nás trápí a soupeř to velmi dobře věděl,“ zhodnotil Vojta.

Po úspěšných nájezdech se stovky brněnských fandů na kladenském stadionu pustily do bouřlivých oslav.

Kladenským hokejistům nezbývá než zabalit výstroj a odpočinout si od hokeje. „Každá prohraná série velmi mrzí, ale s odstupem času možná budeme hodnotit sezonu jako úspěšnou. Tak brzo na dovolenou jsme nechtěli,“ hlesl Vojta.

Naopak Brno už střádá plány na čtvrtfinále. V sobotu se buď v Plzni, nebo na Spartě podívá do prvního duelu.

Předkolo play off hokejové extraligy – 3. zápas:

Rytíři Kladno – HC Kometa Brno 3:4 po sam. nájezdech (0:0, 3:1, 0:2 – 0:0)

Branky a nahrávky: 21. Patera (David Růžička), 29. J. Drtina (Pavlů, Bicek), 32. Bicek (Patera, Kameš) – 31. Jakub Svoboda (Divíšek, Malec), 52. Dlouhý (Němec), 58. Erat (Petrovický), rozhodující sam. nájezd Němec. Rozhodčí: Fraňo, Homola – Gebauer, Lederer. Vyloučení: 8:8. Využití: 0:1. Diváci: 5958. Konečný stav série: 0:3.

Sestavy:

Kladno: Cikánek – Kameš, J. Drtina, Lepine, David Růžička, L. Procházka, Piskáček, Toman, od 21. navíc Pavlů – Bicek, Patera, Kuchler – Hovorka, Dragoun, Kalla – Eberle, Lukáč, M. Látal – Valský, Hluchý, Bílek. Trenéři: Vojta, Tatíček a Kopecký.

Brno: Trvaj (na nájezdy Hovi) – Kováčik, Žižka, M. Hruška, Malec, Bičánek, Vašíček, Švrček – Němec, L. Čermák, Dlouhý – Erat, Petrovický, Holec – T. Svoboda, Divíšek, Jakub Svoboda – Jaroslav Svoboda, Koreis, H. Zohorna. Trenéři: Venera a Oslizlo.

Čtvrtfinále bude krásné, zářil nájezdový hrdina Hovi

Kladno, Brno – Neodchytal ani minutu, přesto se stal hrdinou extraligového předkola play off. Brněnský hokejový gólman Sasu Hovi v nájezdovém dramatu vystřídal jinak spolehlivého brankáře Jiřího Trvaje a pak v plné kráse ukázal své parádní umění. Postupně vychytal kladenské snajpry Pateru, Bicka a Kallu a výraznou měrou pomohl Kometě k postupu do čtvrtfinále. „Důležitý byl vychytaný nájezd proti Paterovi,“ přemítal jeden z hrdinů duelu. Brno zvítězilo nad Rytíři 4:3 po penaltové loterii a sérii ovládlo 3:0 na zápasy. Také Hovi si pak užíval euforii se stovkami brněnských fandů na kladenském zimním stadionu.

Neměl jste problém naskočit až na nájezdy?

Čekal jsem, že je budu chytat. Jsem na ně trénovaný. Celkem je umím, bylo to vidět i na tréninku. Kladenští střelci byli nervózní a netrefovali se přesně.

Ulevilo se vám, že jste se dostali do čtvrtfinále už po třech utkáních?

Je to výborná věc, jsem v Brně třetí rok. Vůbec mi nevadí, že momentálně nechytám, jsem tady od toho, abych pomáhal mužstvu. Pro mě a pro Kometu je velká věc, že můžeme hrát play off.

Užíváte si postup o to víc, že jste nepomohl v utkání, ale až v nájezdech?

Jsem rád, že jsem mohl chytat v předkole play off chytat. V české extralize se mi to ještě nepovedlo. Bylo to zajímavé.

Čekal jste, že vyhrajete 3:0 na zápasy?

Poslední utkání je vždy nejtěžší. Musíte k tomu mít i trochu štěstí. Myslím si, že jsme byli trošku lepší než Kladno. Bojovali jsme až do konce, zatímco soupeř byl nervózní. První nájezd, který jsem chytil Paterovi, byl důležitý. Čekal jsem od něj něco jiného, ale puk mě trefil. Pak už jsem si věřil.

Po dvou třetinách jste prohrávali 1:3. Co jste si říkali o přestávce v kabině?

Naše mužstvo dostává v poslední třetině hodně branek a tak víme jak je těžké takový výsledek udržet, když soupeř usiluje o obrat v utkání. Dneska jsme věděli, že musíme bojovat do konce.

Jak jste si užíval atmosféru?

Byla to krása. Moje práce zněla: být připraven na nájezdy. Byl jsem celkem klidný, na diváky, jsem se nedíval. Když jsem se ohlédl po posledním nájezdu, viděl jsem, jak jsou naši fanoušci neuvěřitelně šťastní. Čtvrtfinále bude krásné.

Každé mé play off může být poslední, hlesl smutný kapitán Patera

Kladno, Brno - Hned po třech zápasech skončila cesta hokejistů Kladna v play off extraligy, kam se dostali po čtyřech letech. Rytíři podlehli po ztrátě dobře rozehraného duelu v předkole s Kometou Brno 0:3 na zápasy. V obrozeném klubu, jehož šéfem je od léta Jaromír Jágr mladší, ale po minulých třech letech v bojích o zachování účasti v nejvyšší soutěži může brzy aktuální zklamání vystřídat spokojenost s vydařeným ročníkem.

Kapitán Pavel Patera ale neskrýval velké zklamání. "Já už musím počítat, že každé play off je moje poslední. Mrzí to, protože jsme dneska byli blízko dalšímu zápasu," řekl čtyřicetiletý čtyřnásobný mistr světa a olympijský vítěz z Nagana, který má s Rytíři smlouvu i na další sezonu.

Patera předvedl v úvodu druhé třetiny ve hře čtyř proti čtyřem parádní sólo, prokličkoval obranou a otevřel skóre. "Koukal jsem, komu nahraju, přejel jsem přes modrou čáru, nějak jsem se tam dostal. Občas se to povede, ale je to úplně jedno. Vůbec nic to nerozhodlo. Od začátku to vypadalo dobře, závěr jsme nezvládli. A jestli jsem dal gól, nebo nedal, je jedno," prohlásil smutně.

Přihrávkou na gól Jiřího Bicka se podílel i na vedení 3:1, které ale Kladno ve třetí třetině ztratilo. "Úplně jsme přestali hrát a Brno toho využilo. Zatlačilo nás a dostali jsme hloupé góly," kroutil hlavou Patera nad ztrátou vedení. "Dostáváme góly metr dva před bránou z dorážky z prostoru, který bychom měli čistit. Nevzpomenu si na první gól, ale ten druhý a třetí byly z metru."

Kometa snížila na 2:3 při vyloučení Milana Tomana, který se hodně zlobil na rozhodčí Martina Fraňa s Martinem Homolou. Díky trefě Radka Dlouhého, i když byla branka v oficiálním zápise připsána Tomáši Žižkovi, zaveleli hosté k obratu. "Všechny góly jsou zbytečné, ale zlom byl v tom, že jsme přestali hrát útočně a začali jsme bránit," podotkl Patera. Z toho vyplynula i vyrovnávací trefa Romana Erata, i když oficiálně byl označen za střelce Jozef Kováčik, který v té době ani nebyl na ledě.

Patera mohl ještě v závěru základní hrací doby v přesilovce zvrátit vývoj, ale Trvaje zblízka nepřekonal. "Já jsem se mu to snažil cpát mezi nohy, ale prostě jsem to měl vystřelit nahoru," litoval Patera, který pak neuspěl ani v nájezdech proti Sasu Hovimu stejně jako Jiří Bicek a Jaroslav Kalla. "Přišli za mnou (trenéři), jestli pojedu, tak samozřejmě v tuhle chvíli neřeknu ne. Nechodil jsem moc často, protože se vždycky kluci hlásili. Šel jsem a bylo to špatný."

Po třech letech bojů o záchranu Paterovi osobně předkolo play off ke spokojenosti se sezonou nestačí. "Nevím, jestli pro Kladno to je úspěch. Pro mě ve čtyřiceti letech předkolo… Řeknu to tak, že je to lepší než play out," doplnil. Nad budoucností vůbec nechtěl přemýšlet. "Vůbec nevím, co tady mají teď v plánu," dodal. Kouč Zdeněk Vojta dal týmu dva dny volno a další program bude teprve řešit.

Kladenští si před 5958 diváky, největší domácí návštěvou od poslední série play off ve čtvrtfinále v roce 2008 proti Českým Budějovicím, užívali alespoň ovací. Hokejisté při ní poděkovali i fanouškům Komety. "I když jsme hráli v Brně, tak tam byla výborná a přátelská atmosféra. Byla vynikající a bouřlivá atmosféra jak tam, tak i tady. Hokeje jsme si užívali, ale bohužel se špatným koncem. Když jsme jeli to kolo, tak jsme si řekli, že nebudeme přestávat, a poděkovali jsme všem," dodal Patera. (čtk)