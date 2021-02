/FOTOGALERIE UVNITŘ ČLÁNKU/ Pět dní a pět nocí tvrdé dřiny a odklízení vybouraného zdiva. Tak dlouho pronikala skupina výzkumníků základy věže pod barokním chrámem Panny Marie ve Křtinách na Blanensku. Vstříc neznámým prostorám a velkému objevu. Kryptě s množstvím lidských ostatků včetně dvanácti lebek, které byly pomalovány tajemnými ornamenty. Ty jsou dodnes záhadou.

Zátiší se speleologickou helmou a objevenou lebkou. | Foto: www.gyaneshwarpuri.cz, archiv Marka Šenkyříka

Od objevu v úterý uplyne přesně třicet let. „Jako vedoucí tehdejšího výzkumu jsem do odhalené krypty vlezl první. Narazil jsem na hromadu kostí. V rohu jsem hned objevil pomalovanou lebku, takzvanou Jedničku. Za mnou se do kostnice připlazili i další kamarádi. V kryptě byl čerstvý vzduch, přestože dvě a půl století nebyla větraná,“ vrátil se ve vzpomínkách na památný den speleolog a amatérský archeolog Marek Šenkyřík.