/FOTOGALERIE/ Živý ale prakticky plynulý provoz panoval v pátek po šesté večer na hranicích v Hatích u Chvalovic na Znojemsku. Dva dny před úplným uzavřením hranic kvůli stavu nouze bylo mnohem rušněji na příjezdu do vnitrozemí, než směrem do Rakouska. Projíždějící auta namátkově kontrolovali policisté a hasiči, v několika případech měřili cestujícím teplotu.

Na přechodu v Hatích byl v pátek navečer před pondělním úplným uzavřením hranic rušný ale plynulý provoz. | Foto: Deník / Martin Moštěk

Auta jezdila chvílemi v kolonách, žádné fronty ale nevznikaly. „Vracím se z práce, cesta z Rakouska byla úplně v klidu, žádné kolony,“ řekl Lukáš Poláček, který v Rakousku pracuje jako řidič. Do práce se chystá i v pondělí. „Uzavírání hranic mě nepřekvapilo. Potřebný doklad od zaměstnavatele mám. V Rakousku teď také zavádějí přísnější opatření, slyšel jsem, že do počátku týdne budou podniky zavírat, poběží jen potraviny. Určité obavy člověk samozřejmě má, v pondělí ráno ale do práce pojedu,“ dodal Poláček. Počítá prý i s tím, že bude muset zůstat doma.