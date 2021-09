Hrdina z Mikulčic. Školák ošetřoval po tornádu raněné, a to je mu teprve deset

Panika, chaos. Střechy jsou pryč, domy jsou pryč, ulice plné zraněných. Tornádo se prohnalo jihem Moravy. V situaci, kdy by řada lidí zkoprněla šokem, bere Tobiáš do ruky lékárničku a jde pomáhat každému, kdo to potřebuje. A to je mu teprve deset let.

Desetiletý Tobiáš | Foto: ZZS JMK

Desetiletý školák z Mikulčic na Hodonínsku po červnové katastrofě nejprve vydezinfikoval a obvázal rány muži s poraněními ruky a nohy. „Stejně pokračoval u dalších pacientů. Chtěli jsme ho za toto příkladné jednání vyznamenat před celou třídou, je to šikovný kluk, jsme na něj pyšní," uvedla učitelka Základní a mateřské školy Mikulčice Slávka Řehánková. Chlapce ocenili i záchranáři, kteří mu na znamení uznání zaslali dárky a přijeli mu osobně poděkovat. „Tobiáš až do poslední chvíle netušil, že na něj čeká takové překvapení. Celá třída ztichla, byl to dojemný a silný zážitek. Stálo to za to, není nic hezčího, než šťastná tvář dítěte. Tobiáš se opravdu zachoval skvěle a zaslouží si pochvalu, rád jsem mu za celou naši organizaci poblahopřál," vylíčil Karel Matějíček, záchranář, který po ničivém tornádu na místě zasahoval. Tobiáš neprojevil jen pohotovost a klid, ale i schopnost improvizovat. Lékárnička, kterou k ošetřování využil, totiž patřila právě škole. Mladý hrdina ji akorát zapomněl vrátit učitelce po třídním výletu do Lednice.