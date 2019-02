Brněnsko – Zpočátku si z deště dělali legraci. Mysleli si, že se jim při bubnování krup na střechu bude dobře spát. Po několika minutách však voda začala zaplavovat jejich chatku. Tak začíná nezapomenutelný příběh házenkářů z Brněnska, kteří si vyjeli zahrát na veteránskou olympiádu do Francie.

Jednu z obětí záchranáři nalezli v kempu poblíž města Antibes, kde byl ubytovaný také házenkářský tým z Brněnska. Ilustrační foto. | Foto: ČTK/AP/Lionel Cironneau

Jak už Brněnský deník Rovnost informoval, v sobotu v kempu poblíž města Antibes zachránili pět lidských životů. V úterý se vrátili domů jako hrdinové, kterým po hrůzostrašné noci potřásl rukou také francouzský prezident François Hollande.

co se stalo V sobotu v noci zasáhly jihovýchodní pobřeží Francie bleskové povodně. Silné bouřky řádily v turistické oblasti poblíž Nice. Při neštěstí zemřely téměř dvě desítky lidí, kteří utonuli v náhlých přívalech vody. Jednu z obětí záchranáři nalezli v kempu poblíž města Antibes, kde byl ubytovaný také házenkářský tým z Brněnska. Podle meteorologů už další přívalové deště Azurovému pobřeží nehrozí.

V oblasti pršelo už od čtvrtka. „Okolo deváté se strhla větší bouře, přišly kroupy a přívalový déšť. Před desátou se zvedla hladina vody. Jakmile se nahrnula do chatky, rychle jsme sbalili nejcennější věci a vyběhli ven," popsal házenkář Václav Kůra.

V jednom z mobilních domků zahlédli staršího pána. „Vytáhli jsme ho za námi na střechu jedné z chatek, která se zasekla o strom. Poté jsme už viděli přilétat vrtulníky. Předávali jsme do nich ty, kteří nutně museli pryč. Zafungovali jsme jako tým i mimo hřiště," pochvaloval si řidič výpravy Michal Molent. Celkem před utonutím společně zachránili pět lidí.

Záchranáři odvezli vrtulníkem i desetiletého syna a dvacetiletou dceru jednoho z házenkářů. Kolem půlnoci voda přestala stoupat. Následovalo několikahodinové čekání. „Potom jsme až do pěti ráno stáli v dešti na střechách. Byla nám zima, zdálo se to nekonečné. Čekali jsme, až voda dostatečně opadne a my se dostaneme k recepci, odkud nás odvezou do bezpečí," doplnil Kůra.

Azyl v tělocvičně

Sportovce nad ránem odvezli do místních tělocvičen a azylových domů. „Zajistili nám jídlo a ubytování. Přijel dokonce francouzský prezident, který si s některými z nás podal ruku," řekl Molent.

Mezitím zkontaktovali českou ambasádu, aby zjistili, jak mají postupovat. „Náš autobus byl kvůli potopě nepojízdný. Nikdo nám tam ale nepomohl," postěžoval si Kůra.

Podle mluvčího ambasády v Paříži Petra Reimera řešili v době povodní řadu podobných případů. „Sportovcům jsme poradili, ať se spojí s pojišťovnou. Následně jsme jim nabídli, že zkontaktujeme dopravní společnost, která je do Francie přivezla. Odpověděli, že už jsou s ní v kontaktu," vysvětlil Reimer a upozornil, že o házenkáře se postarali tamní záchranáři.

Nikdo z nich však neuměl francouzsky. „Pomohla nám dcera jednoho z hráčů, která za námi přiletěla z Paříže, kde právě studuje. Chtěla se podívat, jak hrajeme. Uměla francouzsky a díky ní jsme se domluvili," upřesnil Kůra.

Starosta Milan Buček z Ivančic, který je také členem házenkářského týmu, zvládl z domu zajistit náhradní autobus. Veteráni se tak vrátili včera kolem poledne. Vyvázli jen s lehkými oděrkami. „Pro mě je nyní podstatné, že jsou všichni v pořádku zpátky doma. Co bude dál, budu řešit, až si s nimi popovídám," reagoval starosta na otázku, zda plánuje hráčům udělit ocenění.

VERONIKA PAPOUŠKOVÁ

ADAM HAVEL