Kvůli vyhlášce vznikla i petice, která aktuálně má téměř šestadvacet tisíc podpisů. Na tisíc z nich je z jihu Moravy. „Proočkovanost v našich řadách je daleko nad celostátním průměrem, absolutní většina z nás je mimo rizikové skupiny. Doposud jsme bez jakýchkoliv problémů vykonávali naši práci i bez očkování a hodláme v tom pokračovat i nadále. Povinnou vakcinaci proti proto považujeme za irelevantní,“ uvedli autoři v takzvané Deklaraci členů Integrovaného záchranného systému a ozbrojených sil České republiky proti povinnému očkování.

Možným dopadem vyhlášky je odliv pracovníků. Podle autorů deklarace by to byl problém zejména pro policii, jelikož ve většině krajů republiky hlásí policisté podstav. Jihomoravské ředitelství se k problému vyjádřit odmítlo, neboť policie se rozhodla postupovat jednotně v celorepublikovém měřítku.

U jihomoravských hasičů je aktuální proočkovanost tři čtvrtiny všech členů sboru. Obavy z výpovědí tam mají. „Toto téma rezonuje celospolečensky a nevyhýbá se ani nám. Lze samozřejmě předpokládat, že někteří příslušníci budou možnost výpovědi zvažovat. Nicméně žádný právní předpis zatím neřeší situaci, co v případě, pokud dojde k porušení vyhlášky,“ sdělil mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Krajská záchranná služba má proočkováno téměř devadesát procent zaměstnanců. „Takže v tuto chvíli pro nás povinné očkování není tématem číslo jedna. V budoucnu si však dovedu představit, že ke stávajícímu povinnému očkování, které zdravotníci mají například proti hepatitidě B, přibude i očkování proti covidu,“ uvedla ředitelka jihomoravské záchranky Hana Albrechtová.

Nejinak tomu je i u brněnských strážníků, jichž se vyhláška týká rovněž. Naprostá většina očkovaná je. Vakcinaci jich zatím nepodstoupilo několik desítek, a to zejména kvůli nedávnému prodělání nemoci, vysoké hladině protilátek nebo z osobních důvodů. „Pro kolik z nich je podmínka nechat se očkovat proti covidu z principu nepřekročitelná, v tuto chvíli přesně nevíme. Je to ale reálná varianta, přičemž samozřejmě nechceme přijít o jediného zaměstnance. Vedení naší organizace proto zastává názor, že očkování by mělo být buďto povinné pro všechny a stát by za něj měl v tom případě nést plné garance, nebo dobrovolné, a to také pro všechny bez výjimky,“ vysvětlil mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem.

Vyhlášku, která od března povinné očkování zavádí, vydala předchozí vláda. Nová k ní ještě oficiální stanovisko nevydala. Do problematiky se ale vložil i ombudsman Stanislav Křeček. „Na základě informací od ministra zdravotnictví veřejný ochránce práv zváží, zda využije svého zvláštního oprávnění navrhnout Ústavnímu soudu zrušení jiného právního předpisu nebo jeho jednotlivých ustanovení, popřípadě do tohoto řízení vstoupit,“ informoval úřad ochránce práv na svém webu.

Přestože petice proti povinné vakcinaci složek záchranného systému a ozbrojených sil aktuálně čítá téměř šestadvacet tisíc podpisů, je její věrohodnost problematická. Deklaraci totiž může podepsat kdokoliv několikrát a vydávat se přitom za člena složek. Jediný kontrolní mechanismus, kterým deklarace disponuje, je totiž ověřovací email.

Autoři petice s největší pravděpodobností budou slavit úspěch. Nová vládní garnitura o osudu vyhlášky sice ještě oficiálně nerozhodla, podle prvotních vyjádření ji však zruší. „Nové vedení ministerstva je proti plošnému povinnému očkování i povinnosti očkovat se podle věku. Chceme vyhlášku změnit. Konečné stanovisko předložíme nejpozději v polovině února,“ nastínil mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

PETICE



- Ke pondělku 25 596 podpisů.



- 6 065 pracovníků IZS nebo ozbrojených sil.



- 19 631 podporovatelů.



- Na jihu Moravy přes tisíc podpisů.



- Petice je problematická. Jediným kontrolním mechanismem je ověřovací email.



- Nová vláda vyhlášku nejspíše zruší.