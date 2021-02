Divadelní a filmový herec Hugo Haas se narodil židovské rodině Haasových v Brně. S městem se pojí i jeho herecké začátky. V Brně studoval na konzervatoři a při jedné ze zkoušek zaujal svým projevem tehdejšího ředitele brněnského národního divadla. „Hugo si nastudoval monolog Marka Antonia ze Shakespearova Julia Caesara. Když skončil, přišel ho pochválit ředitel brněnského Národního divadla Václav Štech a nabídl mu menší roli," uvedla v diplomové práci zaměřené na Haasovu tvorbu absolventka Masarykovy univerzity Jana Figlárová.

Haas sice z nabídky nadšený nebyl, zasáhl ale jeho otec, a tak v devatenácti letech budoucí filmová hvězda přijala angažmá v brněnském divadle.

Po čase Haas přesídlil do Moravskoslezského divadla v Ostravě a nakonec se usídlil v Praze. Od roku 1930 působil v Národním divadle. A jeho hvězda stoupala. „Jeho herectví dominoval intelekt ve spojení s humorem, jeho humor měl i tragikomické rysy. Haasova herecká osobnost se vyznačovala mimořádnou charakterizační schopností," je uvedeno na stránkách Internetové encyklopedie dějin Brna.

V roce 1939 společně s nacistickou okupací se ale vše změnilo. Haas přišel o angažmá kvůli svému židovskému původu. Před nacistickou hrozbou i s manželkou raději uprchli z republiky. Jeho otec zemřel v Terezíně.

Haas se postupně dostal až do Spojených států amerických, kde se díky svým bohatým divadelním a filmovým zkušenostem prosadil na slavné broadwayské scéně i v Hollywoodu. Začátkem šedesátých let se pak přestěhoval do Rakouska, kde v roce 1968 zemřel.