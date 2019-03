Profesionální personál a skvělá péče přivedly do znojemské porodnice Pavlu Filovou z Chvalovic na Znojemsku. Už čtyřikrát. „O jiné porodnici jsme neuvažovali. Všechny čtyři porody byly bez problémů,“ svěřila se žena.

Které zdravotnické zařízení si zvolit a které se raději vyhnout, nastávající matky zjistí z exkluzivních dat Deníku Rovnost. Mapují délku hospitalizace i procenta komplikací.

Porodnice na jižní Moravě patří podle těchto údajů k nejbezpečnějším v České republice. Míra porodních komplikací se pohybuje jen kolem tří procent.

Potížím se nejčastěji vyhnou jihomoravské rodičky v Kyjově na Hodonínsku. „Naše porodnice sice není nejmodernější, ale vynahrazuje to vysoce kvalifikovaný personál,“ zdůraznil mluvčí nemocnice Filip Zdražil.

Zkušené zdravotníky ocenila i Filová ve Znojmě. „Jsou na profesionální úrovni. Jen je škoda, že jsem se jako rodička nepotkávala se stejnými lékaři. Pokaždé mne rodil někdo jiný. Vím, že to asi není možné, ale kdybych se setkávala se stejným personálem, bylo by to příjemnější,“ dodala. Kromě kvalitních zdravotníků ženy často požadují brzký odchod domů. „Trend jsou ambulantní porody. Matka může jít s dítětem i po dvou dnech domů. Neleží na nemocničním pokoji, ale hostinském,“ uvedl přednosta brněnské porodnické kliniky na Obilním trhu Pavel Ventruba. Jihomoravanky si podle dat v porodnici průměrně poleží pět dní.

Pocit bezpečí a pohody ženám pomáhají zajistit také porodní duly. „Při porodu jsme jim i otcům psychickou oporou. Pomáháme ale i před porodem. Sestavit si třeba porodní plán nebo vybrat předporodní kurz,“ přiblížila dula Marcela Eller Veselá.

Předporodní kurzy doporučuje ženám i Ventruba. „Uvidí prostředí, kde budou rodit a seznámí se s personálem, “sdělil lékař.

Rozhodně nedoporučuje rodit doma. „Málokterá žena si to může dovolit. Riziková jsou i ukázková těhotenství. V nemocnici dítě i matku zachráníme,“ upozornil Ventruba.

K domácím porodům nesmí podle zákona ani porodní asistentky. Nechodí k nim ani dula Eller Veselá. „Nejsme odborně vzdělané zdravotnice. Už mě ale kontaktovala žena, která chtěla, abych s ní rodila doma,“ sdělila dula.

Data z porodnic

nejméně komplikací: 0,34 procent, Kyjov na Hodonínsku

nejvíc komplikací: 7 procent, Vyškov

porodní komplikace v Brně: kolem 3 procent

nejkratší doba strávená v porodnici: 5,5 dne, Ivančice na Brněnsku

nejdelší doba strávená v porodnici: 6 dní, Znojmo

Poznámka: čísla vyjadřují průměr za Jihomoravský kraj

Zdroj: Kancelář zdravotní pojišťovny

Více si přečtěte v celorepublikovém tématu o porodnicích v tištěném vydání Deníků Rovnost.