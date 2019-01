Brno – Příjemné letní počasí, sklenice dobrého vína a velkolepý ohňostroj nad hlavou. Tak už sedmnáct let vypadaly některé květnové a červnové večery v Brně. Každoročně se totiž koná festival s názvem Brno – město uprostřed Evropy. Letos začíná už v pátek a potrvá až do jedenadvacátého června.

Ohňostroj na Brněnské přehradě. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Většina Brňanů si akci spojuje především s ohňostroji. Přehlídka Ignis Brunensis je ale pouze součástí celého festivalu. „Každý rok beru dceru aspoň na jeden ohňostroj. Stala se z toho už taková naše tradice. Začaly jsme, když jí byly čtyři rok, teď už jí je osm," popsala například Brňanka Marcela Kafková.

Pro letošní rok si pořadatelé nachystali celkem šest ohňostrojů. „Čtyři z nich budou soutěžní a lidé je uvidí nad Brněnskou přehradou. Další dva potom zazáří nad hradem Špilberkem a festival zahájí a ukončí," popsal organizátor festivalu Jiří Morávek.

Ohňostroj, který za týden celou přehlídku zahájí, nese název Slavkovské slunce. „V jeho kompozici se projeví červené slunce, které vycházelo nad slavkovským polem v roce 1805. Ohňostroj bude pocta vojákům, kteří právě v tomto roce při bitvě u Slavkova padli," popsal námět jeho designér Ivan Martinek.

Po nesoutěžní show budou jako každý rok následovat čtyři soutěžní ohňostroje. „Zhodnotí je zhruba dvacetičlenná odborná porota," upozornil Morávek. Letos své síly změří ohněstrůjci z České republiky, Slovinska, Itálie a Francie.

Kvůli ohňostojům, které ročně přilákají desetisíce lidí, brněnský dopravní podnik posílí některé spoje. Ve dnech konání soutěžních představení bude zhruba od sedmi hodin večer posílená doprava na linkách číslo 1, 3, x3, 11, 30 a 50 do Bystrce. Po skončení ohňostroje zhruba v jedenáct hodin večer dopravní podnik zajistí odvoz lidí od přehrady. "Dopravnímu podniku se každoročně daří zajistit dopravu na ohňostroje. Je to tradiční akce, do které se zapojujeme," poznamenala mluvčí podniku Linda Hailichová.

Kromě řidičů tramvají a autobusů budou v pohotovosti také brněnští strážníci. „Na každé představení nasadíme zhruba padesát až šedesát lidí. Budou dohlížet na dodržování veřejného pořádku," upozornil jejich mluvčí Jakub Ghanem.

Kromě toho strážníci dohlédnou i na parkování kolem přehrady. „Doporučujeme všem, aby využili posílených linek městské hromadné dopravy. Parkování na místě bude velice složité," varoval starosta městské části Bystrc Tomáš Kratochvíl.

Kromě představení plných světelných efektů jsou pro návštěvníky festivalu připravené i nejrůznější doprovodné akce. Novinka je letos Májová přehlídka moravských vín. „Uskuteční se od osmadvacátého do třicátého května a představí se na ní regionální vína," upřesnil Morávek.

Součástí akce budou také koncerty cimbálovek nebo průvod policejních jezdců na koních ve slavnostních uniformách. „Určitě se na přehlídku vín přijdu podívat. Rád ochutnávám kvalitní moravská vína a s doprovodem cimbálu může mít celá akce příjemnou atmosféru," sdělil například Martin Michalík.

Kromě přehlídky vín se z dalších akcí festivalu chystá také na koncert brněnské filharmonie pod širým nebem. „Uskuteční se devatenáctého června večer na náměstí Svobody. V podání filharmonie zazní známé rockové písně. Chybět určitě nebudou skladby od legendární kapely Rolling Stones," popsala mluvčí brněnské filharmonie Lenka Němcová.