Jak informovala jeho stranická kolegyně Marie Jílková, před panelový dům dorazilo pětadvacet až třicet aut. „Lidé, kteří z nich vylezli, mávali vlajkami, z megafonu mu sprostě nadávali, zatloukli ceduli s jeho podobiznou a jakýmsi nápisem a zmizeli před příjezdem policie. A to všechno jen proto, že Antonín Tesařík ve zdravotním výboru hlasoval pro návrh pandemického zákona,“ napsala na facebooku poslankyně.

Jak dále uvedla, Tesařík zřejmě nebude jediný poslanec, který se s tímto setká. „Projevit názor na pandemický zákon prostřednictvím tisíců e-mailů, které právě dostáváme, je sice trochu náročný na zpracování, ale pořád legitimní. Výhrůžky a nátlak, navíc v osobním prostoru, to už je silně za hranou,“ doplnila Jílková.

Revitalizace sídliště ve Veselí: věž DNA, parkovací místa i psí hřiště

Incidentem v Hodoníně se zabývají republikoví policisté. „Zaznamenali jsme to, zabýváme se tím a prověřujeme to,“ řekl v úterý policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Na incident na hodonínském sídlišti a agresivní lidi pod Tesaříkovými okny upozornil i místopředseda sněmovny Jan Bartošek. Zároveň připomněl i šibenice před domem moravskoslezského hejtmana Ivo Vondráka. „Chci vyjádřit velkou solidaritu s kolegy, kterým se tyto věci staly. Je jedno, k jaké politické straně patří. Diskuze může být ostrá a tvrdá, ale nikdy nesmí sklouznout k výhrůžkám proti zdraví, životu nebo rodině,“ uvedl ve svém prohlášení Bartošek.

Jak sdělil Hodonínskému deníku sám Antonín Tesařík, ve chvíli incidentu doma právě nebyl. „Byla doma manželka. Ještě mi volal soused, že se tady něco děje. Musím říct, že celé toto dění považuji těžce za hranou, stejně jako bezostyšné vození šibenic v naší republice. Určitě to sem nepatří,“ vyjádřil se jednašedesátiletý Tesařík.

Noční nadílka: u hřbitova v Dražůvkách někdo složil téměř sto pneumatik

Zároveň doplnil, že každý v České republice má zaručenou ochranu svých práv. „A jsem to i já, stejně jako každý jiný člověk. Máme zaručené právo na soukromí, bydlení a samozřejmě na ochranu rodiny, která tady tímto byla atakována. Proto se s tím nemůžu smířit. Ve věci bude probíhat šetření, obrátil jsem se totiž na státní zastupitelství s podáním trestního oznámení na neznámého pachatele, ať se vyšetří, zda došlo k trestnímu činu,“ uvedl Tesařík.

Posteskl si nad tím, že v současnosti je společnost navzájem agresivně vyhrocená, a že je pak obtížné vedení diskuse. „Chápu třeba jejich nenávist nebo zlobu s tím, že pandemie trvá dlouho a vláda by se v informovanosti o opatřeních a v komunikaci s veřejností měla zlepšit a zjednodušit ji. Pro mě, jako bývalého ředitele nemocnice, ale hraje v prvé řadě roli veřejný zájem na ochraně zdraví a života. Lidí, které jsem viděl umírat bylo až příliš mnoho, a zbytečně,“ řekl poslanec.

Je ale podle něj otázkou, jestli to zajímá lidi, jejichž motivy pro agresivní činy se skrývají pod falešnou zkratkou nějaké totality. „Jde přitom o starý pandemický zákon, který byl v některých částech zpřesněn a teď o něm pokračuje diskuse ve stavu legislativní nouze, protože končí osmadvacátého února. Důležitá je ta informace, že pokud by se rozjela nějaká jiná varianta Covidu, tak není vůbec žádný nástroj, co s tím dělat, a budou umírat další lidé,“ dodal Tesařík.