K muži s bolestmi na hrudi nedávno vyjížděli jihomoravští záchranáři na Blanensko. Po příjezdu zjistili, že se jedná o akutní srdeční infarkt. Nešlo však o důchodce, ale mladého muže. Měl jenom lehce přes dvacet let. Záchranáři upozorňují, že takových případů přibývá.

Infarkt myokardu

-Poškození nebo odumření části srdečního svalu způsobené jeho nedostatečným okysličením.

-Příznaky: bolest za hrudní kostí vystřelující do ramene či do krku, obtížné dýchání, celková slabost.

-První pomoc: pacienta posadit, udržovat ho v klidu.

-Příčiny: špatná životospráva, kouření, stres, velká námaha, dědičnost.

-Prevence: dodržování správné životosprávy, pohyb, nekouřit, nepít alkohol.

Celkem jihomoravští záchranáři v loňském roce zasahovali asi u šestnácti stovek infarktů. „Čísla jsou srovnatelná s rokem 2017, což může být dobrá zpráva, ovšem pokud by nenásledovala ta horší. Je alarmující, že toto onemocnění postihuje stále častěji pacienty v produktivním věku. Pokud přežijí, jedna třetina z nich zůstává po zbytek života invalidní,“ sdělila mluvčí krajských záchranářů Michaela Bothová.

Poukázala na to, že hlavním důvodem je dnešní uspěchaná doba a špatný životní styl. To potvrzuje také lékařka Lenka Špinarová z brněnské svatoanenské nemocnice. „Zásadní je dodržovat správnou životosprávu a nekouřit. Základem je nebýt obézní, dále je důležité pravidelně kontrolovat krevní tlak. Vysokým krevním tlakem trpí už kolem třiceti let asi pět procent lidí. Muži po čtyřicítce a ženy po přechodu by si měli nechat minimálně jednou ročně změřit krevní tlak a současně hladinu cukru v krvi a cholesterol,“ poradila lékařka.

Právě cholesterol usazující se na srdečních cévách je hlavní příčinou infarktu. Ten nastává v případě, že se do části srdce nedostává krev. „Cévy se tím zúží a velmi často se tam pak krev srazí. Céva se tím úplně uzavře a následně dojde k infarktu,“ doplnila Špinarová.

Vyhnout se usazování cholesterolu je možné třeba správnou stravou. „Je vhodné dát přednost celozrnným výrobkům, hojně zařadit ovoce a zeleninu, dopřát si ořechy a semínka. Zapomínat by lidé neměli ani na zdroje omega 3 nenasycených mastných kyselin, které jsou v tučných rybách, lněném semínku nebo oleji,“ řekla brněnská výživová poradkyně Monika Tělupilová.

Důraz na dodržování správné životosprávy klade i primářka interního oddělení břeclavské nemocnice Jitka Siegelová. Mnoho případů infarktu u mladých pacientů tady však i přes nárůst v kraji nezaznamenali. „Častěji se infarkt objevuje u pacientů nad čtyřicet let, kteří k tomu mají zpravidla genetické předpoklady a nedodržují životosprávu, kterou by vzhledem k této dispozici dodržovat měli. Docela výjimečně se pak infarkt objevuje u lidí okolo pětatřiceti let,“ vyjádřila se primářka.

Zkušenost se srdeční příhodou má třeba Michal Krška z Blanska. Postihla ho znenadání ve třiceti letech. „Víc si teď vážím života. Člověk ve třicítce nepřemýšlí nad životem a smrtí,“ svěřil se už dříve Deníku Rovnost mladý muž.