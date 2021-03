„Nyní se tady nedá začít učit angličtina, člověk se tím neuživí. Nemůže se totiž stýkat s žáky a výuky u počítače mají už lidé plné zuby po pracovním dnu v home office či po distanční výuce ve škole, navíc si myslí, že jazyk tolik nevyužijí, když jsou uzavřené hranice,“ domnívá se Brázda.

Podle informací od Asociace jazykových škol se propad ve výuce za poslední rok projevil nejvíce právě u nejrozšířenějších jazyků, tedy u angličtiny, němčiny a také češtiny pro cizince. Ještě loni učil v Brně česky třeba Rusy, Bělorusy či Ukrajince David Vaculík. „I přes řadu opatření se v menších skupinkách podařilo doučit minulý školní rok. Do nového se však studenti většinou nepřihlásili kvůli omezením v cestování a s vízy, zůstalo mi jen pár žáků,“ sdělil Vaculík s tím, že distanční výuka je málo efektivní. „A nejhorší je pro začátečníky,“ podotkl.

Navíc zájemcům po přerušení výuky ubývá motivace. To potvrzuje i lektorka angličtiny a majitelka jazykové školy ve Znojmě Veronika Bednářová. „To, že lidé nemohou cestovat dolehlo zejména na zájem o angličtinu, méně pak o němčinu. A distanční výuka? Na slovo online jsou už někteří alergičtí,“ posteskla si lektorka.

Jak uvedla předsedkyně Asociace jazykových škol Marcela Hergesselová, tak členové sdružení evidují propad v jazykové výuce od března 2020 v průměru okolo padesáti procent. „U některých škol je propad osmdesát, u jiných jen dvacet až pětadvacet procent,“ přiblížila předsedkyně. Největší propad, a to až 90 procent je u kurzů pro veřejnost. „Důvodem je to, že kromě chybějícího vybavení domácností, v případě dětí na distanční výuce a rodičů na home office potřebuje rodina dvě až tři zařízení, internet či data ,tak lidé už nemají chuť a vůli se do výuky zapojit. Dětské kursy prakticky zmizely za stejného důvodu,“ upozornila Hergesselová.

Jazykové školy tak často zachraňují firmy. „Jazykové kurzy jsou stále nejvyužívanější formou školení, kde se online výuka osvědčila zatím nejlépe. Zde máme propad nízký, pouze 10 až 20 procent. Důvodem může být to, že kurzy jsou díky dotaci z unie pro firmy zcela zdarma,“ dodala manažerka hodonínské Okresní hospodářské komory Markéta Kostelecká.