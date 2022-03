Je to můj životní styl, říká otužilec ze Šošůvky

/FOTO/ Andrej Dzuba ze Šošůvky na Blanensku je chlapík jako z žuly. Neustále v pohybu a s dobrou náladou. Fyzičku by mu mohl závidět leckterý čtyřicátník. A to letos na podzim oslaví osmdesátku. Část života se věnoval atletice, ale srdcovou záležitostí je pro něj otužování. Tomu se věnuje už bezmála padesát let. „Začal jsem v roce 1975. S kamarádem jsme ráno před prací lezli do Punkvy do tůně nad pstruží líhní. Plavali jsme také v náhonu na blanenské Klamovce. Otužování je pro mě životní styl. Někdo sbírá autíčka nebo lepí papírové modely, no a já se otužuji. Má to navíc blahodárný vliv na moji kondici a organismus,“ usmívá se na břehu zatopeného lomu v Šošůvce Dzuba.

Je to můj životní styl, říká otužilec ze Šošůvky Andrej Dzuba. | Foto: Deník/Jan Charvát

Bez pravidelného plavání v ledové vodě se prý cítí nesvůj. Na rekordy si však nehraje a zná míru. „Proč bych zůstával ve vodě půl hodiny? K čemu by mi to bylo. Udělám pár temp, přeplavu lom tam a zpět a jdu z vody. To mi bohatě stačí,“ říká muž. Objíždí také republikové závody v zimním plavání. V březnu pak už několik let organizuje otužilecký podnik přímo v lomu v Šošůvce. A snaží se tento životní styl propagovat. Do Šošůvky jezdí i členové oddílu zimního a dálkového plavání Fides Brno. Na břehu se pak objevují plavci, kteří zdolali legendární kanál La Manche. Nářadí a helmy. Hasiči a dárci z Blanenska poslali na Ukrajinu část vybavení Vísku na Blanensku si v posledních letech oblíbil také známý herec Pavel Nový. Sám se otužování aktivně věnuje a zahrál si jednu z hlavních postav ve filmu z otužilecké komunity Bába z ledu. „Pavel je srdečný bezva chlap. Na nic si nehraje a moc rádi ho tady vždy vidíme. Nezištně nám třeba udělal besedu v kulturním domě,“ vzpomíná na setkání s hercem Dzuba. Zároveň má radost, že se komunita otužilců na Blanensku postupně rozrůstá. „Člověk se musí otužovat postupně a dlouhodobě. Nejde se tomu věnovat jen tak z frajeřiny. Bez přípravy lézt do vody dírou v ledu a nechat se u toho fotit, to je nebezpečné,“ uzavírá povídání otužilec.

