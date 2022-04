Stačí přijet k plnící stanici, která se vzhledově příliš neliší od běžného stojanu s benzínem či naftou.Předchůdce Hyundai Nexo se objevil na trhu v roce 2013. V Brně prezentovaný model Nexo pak pochází z roku 2018. V příštím roce se má tato řada dočkat modernizace. Auto se vyrábí v Jižní Koreji.Vybudování plnící stanice s vodíkem pro běžné řidiče v Brně může následovat po dokončení plničky pro městskou hromadnou dopravu.

Zařízení připravují v areálu tepláren v Maloměřicích nebo v jeho těsné blízkosti. „Pokud uděláme plničku k využití pro dopravní podnik, záhy můžeme přijít s dalším projektem tak, abychom ji mohli nabídnout také pro veřejnou dopravu. Je to navazující krok," prohlásil generální ředitel tepláren Petr Fajmon.

V teplárnách chtějí na vodík pomocí elektrolyzéru převádět elektrickou energii získanou ze štěpkového zdroje. Jeho stavba začne v létě a bude hotová na konci příštího či začátku přespříštího roku. „Elektrolyzér vyrobí vodík separací z vody, pomocí přebytečné zelené elektrické energie z fotovoltaické elektrárny, vybudované současně s připravovaným kotlem na dřevní štěpku. Nejvhodnější způsob výroby ukáže v létě studie proveditelnosti od Vysokého učení technického," řekl projektový manažer tepláren David Tišl.

Podpisem memoranda se dopravní podnik zavázal provozovat vodíkové autobusy. Oslovil jejich tuzemské i zahraniční výrobce z Polska, Francie a Portugalska. „Dostupnost vozu na trhu je momentálně poměrně složitá. Škoda Electric jako první český výrobce vodíkového autobusu ho připravuje pro Prahu. Druhý vůz by pak mohl jezdit v Brně," věří generální ředitel podniku Miloš Havránek. Zařazení vodíkových autobusů do provozu je součástí strategie obnovy vozového parku do roku 2030.

Dopravce nabízí výrobci Škodě Electric, že vůz vyzkouší v testovacím provozu. Kdy může zamířit do brněnských ulic, není v tuto chvíli jasné. „Reálně by to mohl být třeba příští rok, ale v tuto chvíli jde o můj názor a přání, aby to tak bylo," poznamenal Havránek.Inspirací jsou pro Brno německý Berlín a Karlsruhe, kde už první autobusy na vodík zajišťují kyvadlovou dopravu. Zároveň tam mají zkušenosti s budováním vodíkových čerpacích stanic pro osobní i nákladní vozy a autobusy.