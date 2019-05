Kyjov /FOTOGALERIE/ – V zeleném parku u největšího kyjovského sídliště se už prohání první bikeři. Kromě okruhu pro tracková kola si užívají vlastní trasu i příznivci joggingu, jiní posilují tělo na workoutovém hřišti a další hrají zase discgolf.

Několik let ležela lokalita U Vodojemu ladem, teď ožila. „Přírodní otevřené sportoviště zabírá plochu téměř tří hektarů a stálo zhruba sedm a půl milionu korun,“ přiblížil starosta František Lukl. Je to podle něj největší investice do veřejné zeleně v Kyjově za poslední roky. „Více než polovinu nákladů se nám podařilo pokrýt díky dotacím z Ministerstva životního prostředí a evropských zdrojů,“ dodal. Park zastíní i na dvě stě vysázených stromů.