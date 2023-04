/FOTOGALERIE/ Voda, voda, samá voda. Ze země i ze vzduchu. Petr Buchta z Adamova na Blanensku si po vydatných deštích udělal výlet na Břeclavsko. Nadšený motorový paraglidista tam vyfotografoval z ptačí perspektivy rozvodněnou řeku Dyji. Proletěl se ze Strachotína nad Lednicko-valtický areál. Z výšky zachytil také známá jezera pod Pálavou.

Petr Buchta z Adamova na Blanensku si po vydatných deštích udělal výlet na Břeclavsko. Motorový paraglidista vyfotografoval rozvodněnou řeku Dyji. Z výšky zachytil také jezera pod Pálavou. | Foto: Se souhlasem Petra Buchty

„Povodeň už nebyla na Dyji dost dlouho. Z výšky to byl zajímavý pohled. Jako rybáře mě popravdě potěšil. Loni totiž na této krásné řece došlo mezi Novými Mlýny a jezem v Bulharech k obrovskému úhynu ryb. Teď tam naopak třeba nějaké připlavou při odpouštění Novomlýnských nádrží,“ řekl muž, který Deníku Rovnost poskytl jedinečné snímky.

O ty se podělili také Pavel Kuchař z Ostrova u Macochy a Ivo Stejskal. V Moravském krasu na Blanensku totiž o víkendu po deštích vyfotografoval zatopené louky nedaleko nové dětské léčebny se speleoterapií. „Po vydatnějším dešti vzniklo v Ostrově u Macochy periodické jezero, kde přes Ostrovskou estavelu je úzká spojitost v vodami v Císařské jeskyni,“ popsal nevšední pohled na okraji městysu s více než tisícovkou obyvatel Stejskal.

Podle encyklopedie je estavela krasový jev, podobný závrtu. Obvykle se voda do ní vsakuje a funguje jako ponor. Po silném dešti stoupne hladina vody v krasovém systému a estavela naopak přebírá na povrchu funkci vývěru.

Na déšť byl nebývale bohatý uplynulý pátek. „Srážkové úhrny na většině území povodí Dyje překročily třicet milimetrů za čtyřiadvacet, na Znojemsku až padesát milimetrů za čtyřiadvacet hodin. V důsledku dešťových srážek stoupla hladina vodních toků s dosažením prvních, místy druhých stupňů povodňové aktivity,“ informoval mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

V důsledku zvýšných přítoků do Nových Mlýnů vodohospodáři navýšili odtok z vodní nádrže na dvě stě třicet metrů krychlových za sekundu již v sobotu pozdě odpoledne. Jak informoval mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař, zvýšený průtok využijí Lesy České republiky pro povodňování lužních lesů v oboře Soutok. Od pondělí 17. dubna platí zákaz vstupu do obory Soutok. Opatření vydal Městský úřad Břeclav na žádost Lesů České republiky. Platí do 15. května a důvodem jsou současné průtoky v Dyji, Moravě a Kyjovce a zaplavení rozsáhlých komplexů lužních porostů.