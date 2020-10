Další vyjednávání o konkrétní podobě koalice budou pokračovat v neděli. „Potkali jsme se s prvními subjekty, které jsme brali jako ideální variantu, a jsem rád, že jsme se byli schopni na základní podobě dohodnout. Pochopitelně jsme spokojení a rádi, že jsme se už dokázali písemně dohodnout na základním obrysu," uvedl Grolich.

Podle předběžné dohody obsadí lidovci, Piráti a občanští demokraté po třech postech v radě. Zástupci Starostů pro jižní Moravu obsadí zřejmě dva. Lidovci obsadí hejtmanský post, zbylé koaliční strany získají po jednom náměstkovi.

Podle Grolicha v neděli zřejmě koaliční smlouvu ještě členové vyjednávacích týmů jednotlivých stran nepodepíší. V dalších dnech už ale nejspíš ano.

Rychlou domluvu na nové krajské koalici podle politologa z Masarykovy univerzity Lubomíra Kopečka umožnily volební výsledky. „Odstupy mezi budoucími koaličními stranami nejsou velké, není mezi nimi jednoznačný vítěz. Jejich spojenectví se jeví jako přirozené," zhodnotil Kopeček.

Stávající hejtman Bohumil Šimek přijel po šesté hodině večer na vyjednávání k Pirátům, jejich lídra Lukáše Dubce tam ale nezastihl. „Obhájili jsme patnáct mandátů. Za to jsem rád, ale dovedl bych si představit i lepší výsledek,“ řekl v podvečer.

Zástupci lidovců, Pirátů, ODS a Starostů pro jižní Moravu mezitím vyjednávali o vzniku nové koalice na brněnském magistrátu. Tisková konference avizovaná původně na sedmou hodinu večer začala až téměř o hodinu později.

Piráti byli první stranou, do jehož štábu hejtman zavítal. Přestože druzí skončili lidovci. „Byli blíž, nic víc v tom nehledejte,“ doplnil. Po sedmé hodině večer navštívil Šimek štáb sociálních demokratů.

Přes pět procent má kromě výše zmíněných stran také SPD a spojení několika stran pod značkou Spolu pro Moravu.

Na volebním štábu @SpolUpro objevili kolegové z @moravskehnuti slivovici a začali zpívat… — Jindřich Cinka (@jindrichcinka) October 3, 2020

Komunisté budou na jižní Moravě poprvé za uplynulých dvacet let bez mandátu v krajském zastupitelstvu. Před čtyřmi lety měli přitom ještě sedm křesel. Krajský lídr KSČM Stanislav Navrkal ústup ze scény sice před volbami předpokládal, ale takový debakl nečekal. „Tajně jsem doufal, že budeme mít pět mandátů. Nevyšlo to. Naši voliči k volbám nepřišli. Je to velké zklamání. Navíc celorepublikové. Budeme to muset vyhodnotit,“ řekl Deníku Rovnost Navrkal.

Lidovci získají hejtmanský post po dvanácti let. Grolich kvůli vedení kraje opustí funkci starosty Velatic na Brněnsku. „Věřím, že starostování je základním předpokladem pro jakéhokoli kandidáta na vyšší pozice v kraji, včetně hejtmanství," vysvětlil Grolich.