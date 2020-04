Brněnská, vyškovská a hodonínská zoologická zahrada spolu s dalšími sedmi zařízeními v České republice vyzývají vládu, aby jim dovolila venkovní areály otevřít dřív než 25. května. To je totiž datum navržené kabinetem. „K dnešnímu dni odhadujeme kvůli uzavření ztrátu na dva miliony korun. Budeme rádi za každý den, o který budeme moci otevřít dřív. Připravení jsme,“ řekl ředitel hodonínské zoo Martin Krug.

Brno 4.4.2020 - komentované krmení žiraf síťovaných v brněnské zoologické zahradě | Foto: Deník / Attila Racek

Ředitelka vyškovského Zoo parku Dagmar Nepeřená by přivítala, pokud by vláda umožnila otevřít o dva týdny dříve než navrhuje. „Bylo by dobré, kdyby o tom mohli rozhodnout sami provozovatelé, kteří přesně ví, jak je která zoo připravená,“ vyjádřila se ředitelka.