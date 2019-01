Jižní Morava - Svaz pojišťoven zveřejnil seznam oddělení nemocnic, kde ještě jednají o změnách. Několik organizací vyzývá k podpisu petice za zachování současné péče.

Chirurgie, interna, ortopedie, neurologie. Na těchto odděleních jihomoravských nemocnic plánují pojišťovny největší změny. Chtějí rušit lůžka a zaměřit se na jednodenní péči. Seznam oddělení, kde se ještě jedná o podobě změn, zveřejnil na svých internetových stránkách Svaz zdravotních pojišťoven. „Postupně jej budeme aktualizovat podle výsledků jednání," sdělila tajemnice svazu Vladimíra Těšitelová. Proti změnám se ale staví řada organizací. Vyzývají k podpisu petice za zachování současné péče.

Obavy z rušení nemocnic či oddělení trvají od minulého pondělí, kdy pojišťovny zveřejnily plány na nové smlouvy se zdravotnickými zařízeními. Ty počítají s dalším rušením lůžek. „Na jižní Moravě se to týká asi 350 lůžek," sdělil ředitel krajské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny Jiří Kořínek.

Tři různé smlouvy

Pouze tři zařízení v kraji už jsou s pojišťovnami dohodnutá na smlouvách na další roky. Pojišťovny sice většině jihomoravských nemocnic nabídly dlouhodobé smlouvy na pět let, ale aby je dostaly, musí udělat změny. Týká se to i obou brněnských fakultních nemocnic. „Žádné velké rušení lůžek nebo nějakého oddělení neplánujeme. Jedná se jen o drobnosti," upozornila mluvčí Fakultní nemocnice Brno Anna Mrázová.



Střednědobou smlouvu na dva až tři roky dostane pět nemocnic. Například Úrazová nemocnice v Brně. „Změny se u nás dotknou například spinální jednotky. Část lůžek převedeme na traumatologii a část akutních lůžek z traumatologie se změní na lůžka následné péče a rehabilitace," řekl ředitel Karel Doležal.

Nemocnice v Tišnově na Brněnsku a v Hustopečích na Břeclavsku nejspíš podepíšou smlouvu pouze na rok a navíc je čeká útlum akutní lůžkové péče. „S pojišťovnami jednáme od března. Již tehdy nám Všeobecná zdravotní pojišťovna navrhla ukončení akutní péče v klasické chirurgii a její převedení na jednodenní péči. To znamená, že pacienti stráví v nemocnici maximálně čtyřiadvacet hodin," vysvětlil ředitel hustopečské nemocnice Petr Michna. Dodal, že lékaři mají dělat pouze jednodušší zákroky. „Za těmi složitějšími budou pacienti muset jinam," upozornil.

Petice proti rušení

S rušením lůžek ředitelé nemocnic nesouhlasí. Za záchranu českých nemocnic a jejich zachování v současné podobě bojuje Asociace českých a moravských nemocnic společně například s Národní radou osob se zdravotním postižením, Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče či Svazem pacientů. Na jejich internetových stránkách se mohou lidé připojit k petici.



Podle jihomoravského hejtmana Michala Haška budou mít všechny nemocnice v kraji od 1. ledna platnou smlouvu. „Vytvořili jsme poradní sbor a do konce listopadu budeme jednat o podobě smluvních vztahů," vysvětlil Hašek. Kraj má přitom se svazem zdravotních pojišťoven a ministerstvem zdravotnictví podepsané memorandum, podle kterého by už po loňském rušení lůžek další nastat nemělo. Chce si to pojistit podepsáním druhého memoranda. O tom má s ministrem jednat zítra.

Oddělení v jednání

Nemocnice – počet oddělení celkem/počet oddělení v jednání, příklad oddělení v jednání

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie - 8/3 kardiochirurgie

Fakultní nemocnice Brno - 110/5 infekční, neurochirurgie, plicní, psychiatrie

Fakultní nemocnice u svaté Anny - 30/4 oční, kožní, ortopedie, plastická chirurgie

Masarykův onkologický ústav - 10/0

Městská nemocnice Hustopeče - 3/3 interna, chirurgie

Nemocnice Břeclav - 17/12 interna, dětské, ORL, ARO, gynekologie, ortopedie, infekční, urologie, chirurgie

Nemocnice Blansko - 8/3 interna, neurologie

Nemocnice Boskovice - 12/4 chirurgie, ortopedie, dětské

Nemocnice Ivančice - 6/3 ARO, chirurgie, gynekologie

Nemocnice Kyjov - 25/10 ORL, oční, dětské, plicní, interna, neurologie, ortopedie

Nemocnice Milosrdných bratří - 7/2 interna, gynekologie

Nemocnice TGM Hodonín - 8/1 chirurgická JIP

Nemocnice Tišnov - 2/2 interna

Nemocnice Vyškov - 15/9 plicní, dětské, neurologie, chirurgie, gynekologie, rehabilitace

Nemocnice Znojmo - 21/13 radiační onkologie, neurologie, psychiatrie, chirurgie, interna, ORL, ARO, plicní, ortopedie, gynekologie

SurGal Clinic - 3/0

Úrazová nemocnice v Brně - 9/5 traumatologie, chirurgie

Vazební věznice Brno - 4/0

Vojenská nemocnice Brno - 10/4 neurologie, ORL, oční



Zdroj: Svaz zdravotních pojišťoven ČR