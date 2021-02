Minus dvanáct stupňů místy atakovala teplota vzduchu v pondělí ráno v jindy teplotně přívětivé Lednici na Břeclavsku. Zřejmě i završila aktuální mrazovou epizodu v části Jihomoravského kraje. Jak zmínil Litschmann, v regionu lidé zažili podstatně delší i krutější mrazy. „Arktickou zimu s teplotami k minus dvaceti jsme třeba v Lednici zaznamenali začátkem roku 2012. Na rozdíl od letoška ale panovaly celodenní silné mrazy. Trvaly do konce února,“ řekl.

Za jeden z nejkrutějších přelomů roku považuje Silvestr 1978. Teplotně až jarní den se během hodin rázem změnil v krutou Sibiř. V Lednici naměřili na Nový rok téměř minus patnáct. A tuhé mrazy pokračovaly i další dny. Způsobily energetickou a dopravní kalamitu prakticky pro celé Československo.

Týdeník Slovácko psal, jak museli na Hodonínsku chodit do práce stovky horníků, energetiků a naftařů i v neděli. „Sedmého ledna nastoupilo 271 horníků, kteří narubali 1200 tun lignitového uhlí,“ stojí ve zprávě na titulní straně.

Školáci dostali volno. „Jediní, kterým mráz udělal radost, jsou děti, které využívají nečekaného volna k vydovádění na ledových plochách," zmínily noviny.

Historik Emil Kordiovský z Břeclavska pamatuje nejen uhelné prázdniny z ledna 1979. „Na začátku padesátých let jsme měli jako školáci prázdniny kvůli sněhové kalamitě. Silnice z Klobouk do Brna byla v úvozech zasypaná a neprůjezdná. Lidé se nedostali do zaměstnání a byla jim nařízena pracovní povinnost – odhazování sněhu ze silnic,“ popsal.

Jihomoravané, mezi nimi třeba vinaři, neradi vzpomínají na katastrofu ze začátku roku 1985. Sedmého ledna teploty klesly až k extrémním minus třiceti a dřevo révy zčernalo. „Vinohrady tehdy zmrzly šmahem všude, ve svazích i dolinách,“ líčil sklepmistr Zemědělského družstva Sedlec Ctirad Králík. Do práce dojížděl vlakem. „Než jsem přišel do kanceláře, tak jsem měl úplně zmrzlé vousy, ztuhlou tvář a nemohl jsem hýbat pusou,“ povídal.

Od šestého do devatenáctého ledna na deseti z dvanácti měřicích stanicích klesla teplota vzduchu pod dvacet stupňů. Právě sedmého ledna naměřili meteorologové minimum minus 31,4 stupňů v Brankovicích na Vyškovsku.

Problémy byly i v brněnské hromadné dopravě. Zamrzala nafta, některé vozy musel dopravní podnik odstavit.

Letošní zimu si podle Litschmanna zatím pochvalují zvlášť zemědělci. „Je taková akorát. Jak se říká, je lepší vidět vlka než komára. Ovocnáři a vinaři jsou rádi, že pupeny neraší příliš brzy. Na rozdíl od loňska, kdy byl zvlášť únor mimořádně teplý. Na začátku měsíce maxima dosáhla asi šestnácti stupňů. Půda pořádně nevymrzla,“ vzpomněl.

Nejnižší teploty od roku 1961 dle měsíců



Lednice na Břeclavsku

- Prosinec:

28. prosince 1996: -25,6 °C

- Leden:

7. ledna 1985: -27,6 °C

13. ledna 1987: -22,5 °C

- Únor:

2.-3. února 1963: -22,6 °C

- Březen:

1. března 1963: -21,0 °C



Silná mrazová perioda

1979 - od 1. až do 26. ledna, minimum -16,7 °C



Za posledních deset let

2012 - 25. ledna až 17. února, minimum -18,4 °C



Zdroj: sdružení Amet