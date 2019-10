Jižní Morava stárne, na domov čekají důchodci i rok. Péči o ně svěří počítačům

Jižní Morava – Prožít stáří v kruhu blízkých si přeje Marcela Veškrnová z Brna. „Věřím rodině, že se o mě postará, stejně jako se teď starám o čtyřiadevadesátiletou maminku. Dokud to jde, nechci žádný penzion,“ svěřila se Veškrnová. Kde stráví svoje stáří, bude za třicet let řešit v kraji celá třetina jeho obyvatel. Vyplývá to z informací Českého statistického úřadu.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv domova důchodců