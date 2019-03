Vedení Blanska chce v budoucnu zájem o tuto dopravu ve městě prověřit. „Vypracujeme analýzu, která vyhodnotí, jestli má tuto službu smysl zřídit a dotovat,“ řekl blanenský starosta Jiří Crha.

K lékaři, na nákup nebo na úřady? Na jiných místech na jižní Moravě už senior taxi, která dotují města, funguje. Ve Vyškově od loňského září. Loni ho měsíčně využilo asi dvě stě šedesát lidí, nyní je to čtyři sta. „Cena za jednu jízdu je dvacet korun. Celoročně tuto službu z rozpočtu města kryjeme částkou šest set tisíc korun,“ uvedl mluvčí vyškovské radnice Michal Kočí.

Služba je určená lidem s trvalým pobytem na území města a jeho místních částí. Od pětašedesáti let výše. Bez rozdílu věku ji mohou využít také držitelé průkazů ZTP a ZTP/P. Do vozu se lidé vlezou i se skládacím vozíkem, holemi nebo drobným zavazadlem. Jedna osoba doprovodu jede zdarma. Taxi je k dispozici každý všední den od půl sedmé ráno do půl třetí odpoledne. „Zájemci si však musejí na městském úřadě vyřídit průkazku Senior taxi. Ta je samozřejmě zdarma na počkání. Zatím jsme jich vydali bezmála osm set,“ upřesnil Kočí.

Službu pro starší lidi vnímá pozitivně i vyškovský taxikář Libor Filípek. „Důchodce to určitě potěší. Osobně jich vozím dost, ale Senior taxi moje živobytí nijak neohrozí,“ komentoval Filípek.

Podobně jako ve Vyškově to několik měsíců funguje v Hustopečích na Břeclavsku. V Břeclavi o podobné službě uvažují. Lidé nad pětašedesát let tam mají městskou hromadnou dopravu již několik let zdarma. V sousedním Hodoníně už senior taxi dotované městem jezdí třetím rokem.



V Moravském Krumlově na Znojemsku pomáhá starým nebo nepohyblivým lidem už od roku 2013. Podle starosty Tomáše Třetiny je oblíbené. „Nemáme městskou hromadnou dopravu, proto jsme přepravu důchodců vyřešili takto. Služba je žádaná, starší lidé ji využívají každý den,“ uvedl před časem starosta.

Senior taxi dotuje řada města na jižní Moravě. Za zvýhodněné ceny přepravuje staré a nepohyblivé lidi k lékaři nebo na nákupy například ve Vyškově, Hodoníně a Hustopečích. Nejdéle pak v Moravském Krumlově, kde starým lidem od roku 2103 částečně nahrazuje chybějící městskou hromadnou dopravu. O této službě uvažují také v Břeclavi a Blansku.