Rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče a pokud mělo dítě odklad, rozhodnutí o tomto odkladu by s sebou měli mít všichni rodiče budoucích prvňáčků, kteří v těchto dnech zamíří k zápisům do prvních tříd. A především dobrou náladu a předškoláka v dobré psychické i fyzické kondici. Na jihu Moravy k zápisům půjdou, podobně jako loni, tisíce dětí se svými rodiči.

Letos se poprvé do školní lavice posadí také Adam Václavík z Brna. Zápisem prošel už loni, ale ještě chodí to přípravné třídy. V červenci oslaví sedmé narozeniny. „Syn zápisem prošel, ale protože byl drobný, tak nám byl doporučený odklad. Nijak speciálně se nepřipravujeme. Loni mu stačila příprava ve školce. Letos je v přípravné třídě, takže se nebojím, že by něco nezvládl,“ uvedla chlapcova maminka Nadja Václavíková.

Školní výbava syna bude podle ní stát několik tisíc korun. „Aktovka patnáct set korun, kufřík s pomůckami podobná částka, boty na tělocvik pětistovku,“ vypočítala žena.

A co by vlastně měli předškoláci u zápisů předvést? „Děti by měly umět napočítat do deseti, vědět, kde je levá a kde pravá strana. Dále by měly ovládat orientaci vpředu a vzadu. Dobré by bylo, kdyby znaly nějakou jednoduchou básničku kvůli výslovnosti. Pojmy méně a více, rytmizaci slov, tedy počet slabik ve slově, počáteční hlásku ve slově. Umět by měly i nakreslit například postavu,“ přiblížila učitelka prvního stupně na Základní škole v Podivíně na Břeclavsku Jitka Kolaříková.

POČTY PRVŇÁKŮ NA JIHU MORAVY V MINULÝCH LETECH



2018/19: 12 272 žáků

2017/18: 12 616 žáků

2016/17: 13 080 žáků

2015/16: 13 062 žáků

2014/15: 12 665 žáků

Nejdůležitější je podle ní však sociální zralost. „Děti by si měly umět zavázat boty, obléknout se, poprosit, poděkovat a pozdravit. Také by se neměly bát být chvíli bez maminky. Samozřejmostí je zvládnutí hygienických návyků,“ doplnila učitelka.

Potvrdila také, že na zápis se musí připravit nejen děti. „Jako učitelka musím zajistit úkoly pro zápis, pamětní listy, připravit dárkové balíčky za odměnu pro děti. Dále pak zorganizovat a připravit si úvodní slovo zápisu, zajistit výrobky pro děti nebo třeba vyzdobit chodbu školy,“ přiblížila své povinnosti Kolaříková.

O něco méně dětí než vloni očekává při zápisech ředitel Základní školy Hodonín s adresou U Červených domků. „Jsme sportovní škola, sportovní třídy jsou u nás od páté třídy. K zápisům k nám chodí rodiče s dětmi, o kterých předpokládají, že se sportu budou věnovat. Loni jsme naplnili tři třídy asi sedmi desítkami dětí, letos otevřeme asi jen dvě třídy. To kvůli slabšímu ročníku,“ naznačil ředitel školy Antonín Slezák.

Podle odborníků mají předškoláci stále větší potíže s řečí. „V poslední době zaznamenáváme stále vyšší výskyt řečových obtíží, horší je slovní zásoba a výslovnost. Děti také mají větší problém se soustředěním, dokončením úkolu i činností pod vedením. Některé jsou vedeny rodiči ke svobodě dělat si co chtějí a kdy chtějí, pak je pro ně problém podřídit se autoritě, nebo spolupracovat s ostatními,“ upozornil ředitel brněnské Pedagogické a psychologické poradny Libor Mikulášek.

Další problémy mají děti v grafomotorice. „Zejména pokud se týká kreslení. U některých se projevuje sociální nezralost, případně pasivita. Nejsou zvyklí komunikovat. Vyžadují častější emoční podporu a pozornost. Při vyšším počtu žáků v prvních ročnících musí být učitel opravdu erudovanou osobností, aby to vše dokázal zvládnout,“ je přesvědčený Mikulášek.

Jak dodal lidé v pedagogické poradně pozorují v poslední době i ovlivnění dětí moderními technologiemi. „Vliv na vývoj má především schopnost komunikace a dovednosti v sociální oblasti. A to v v pozitivním i negativním smyslu. Přílišný prostor může zapříčinit až závislost, záměnu virtuální reality za autentické pocity. Avšak učení zase bývá rychlejší,“ podotkl Mikulášek s tím, že vždy záleží na míře a způsobu používání technologií a rovnováha mezi podněty rodiny a podněty technologickými.

Výrazný úbytek žáků ani nadměrný zájem o umístění dětí nemají v další hodonínské škole na Mírovém náměstí. „Specializujeme se na děti s podpůrnými opatřeními a na děti se zaměřením na lední hokej, kteří do naší školy přichází buď hned od 1. třídy anebo až od 3. případně 4. třídy. Děti prochází zápisem do 1. třídy, ve kterém učitelé zjistí, zda může dítě nastoupit, případně doporučí odklad školní docházky,“ konstatoval ředitel Základní školy Hodonín Vlastimil Letovský s tím, že letos škola podle odhadu naplní jen jednu třídu prvňáčků.

Každoroční nábor nových žáků znamená pro každou školu zátěž. „Především po stránce administrativní, zejména kvůli správnímu řízení jak při přijetí dítěte tak i při vyřizování odkladu školní docházky,“ nastínil Letovský.