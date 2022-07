Přímý vlak z Brna na vídeňské letiště: poprvé v červnu, už prodávají lístky

Kam lidé z Brna příští sezónu nově odletí

- Mallorca, Španělsko, jednou týdně

- Kavala, Řecko, jednou týdně

- Taba, Egypt, jednou týdně

- Hurghada, Egypt, jednou týdně

- Madeira, Portugalsko, jednou týdně

- Fuerteventura, Španělsko, jednou týdně

- Tirana, Albánie, jednou týdně

Nově lidé vycestují z Brna přímo na Mallorcu, do řecké Kavaly, egyptské Taby a Hurghady, nebo zaletí na portugalský ostrov Madeira či Fuerteventuru. Lákavou nabídkou je rovněž zavedení přímých letů z Brna do Tirany, hlavního města Albánie. „Celkem budeme létat přímo z brněnského letiště do sedmnácti míst a představíme ve spádové oblasti také populární destinace, do kterých se z Tuřan nyní nelétá. Do dalších míst navyšujeme počty frekvencí a doplníme je i sedadly na pravidelných linkách,“ doplnil informace Zeman.

Na všechna místa odletí cestující na palubách společnosti Smartwings, která do Tuřan umístí další Boeing 737 se 189 místy v ekonomické třídě. Další sedadla objedná cestovní kancelář Čedok na pravidelných nebo jiných sdílených charterových letech. „Těší nás, že díky spolupráci můžeme v další letní sezoně rozšířit nabídku letů a umožnit pohodlné spojení do více destinací. S cestovní kanceláří nás pojí dlouhodobá spolupráce a věřím, že se bude i nadále rozvíjet,“ uvedl obchodní ředitel firmy Smartwings Petr Šujan.

Letecké zájezdy na příští letní sezónu z Brna se v předprodeji cestovní kanceláře objeví zřejmě již v následujícím měsíci.