Programy letních prázdninových kurzů už pilují například v znojemské základní škole na Václavském náměstí. „Letní doučovací kurzy jsme pojali v odlehčené formě. Dětem nejvíce chybí sociální vazby, každodenní osobní kontakt s kamarády, společné zážitky. Proto jsme hledali způsob, jak k těmto potřebám přidat i výuku. Jdeme spíše cestou zážitkové pedagogiky, tedy učení prožitkem, ne biflováním nových informací,“ přiblížila ředitelka školy Renata Jahodová.

Prázdninové školní aktivity naplánovala s učiteli na druhý týden v srpnu, vždy od pondělí do pátku. Mimo budov školy hodlají využít i Jubilejní park s hřišti a zahradami. „Chceme využít i polohu školy v centru města, s jeho památkami, ale i přilehlé Gránické údolí a řeku Dyji. Různě náročný program sestavujeme pro mladší i starší děti. Čtenářské a matematické gramotnosti chceme posílit v jiné ‚neškolní‘ podobě, rozvíjet fantazii a kreativitu. Ty jsou totiž v době distanční výuky na okraji, pro život jsou ale důležité,“ dodala Jahodová.

Zareagovala mezi prvními na výzvu znojemské radnice. S nápadem pořádat letní doučovací kurzy pro děti přišel místostarosta Jan Grois, který má školství na starosti. „Ředitelé dostali volnost v tom, jak připravit návrhy, které budou co nejlépe vyhovovat jejich potřebám. Všichni kladou hlavní důraz na obnovení sociálních kontaktů. Vypadá to, že se ve Znojmě uskuteční několik letních škol pro různé ročníky. Zapojí se všechny školy,“ ocenil Grois.

Myšlenka prázdninových kurzů pramení z obav kvůli zmeškané klasické výuce během pandemie, ale také z dlouhé izolace. „Dětem chybí spolužáci, docela ten nápad uvítaly s nadšením. Je to asi poprvé, co se těší do školy. A nám by to pomohlo vyřešit, kam s nimi o prázdninách,“ komentoval nápad otec tří školáků Libor Novotný z Brna.

Znojemští budou ale zřejmě v kraji raritou. Jinde se totiž na letní kurzy zatím nechystají. „Čekáme jaká budou platná opatření. Když nevíme jestli se budou moci lidé setkávat, je předčasné něco plánovat a pak to rušit. Uvidíme, jak se vyvine situace, s řediteli škol jsme v kontaktu,“ uvedla mluvčí blanenského úřadu Pavla Komárková.

O něčem podobném neuvažují zatím ani v Hodoníně a Břeclavi. Přitom podpořit obce v letním doučování žáků chce i ministerstvo školství. „Zvažujeme více variant, či jejich kombinace. Může to být podpora obcí pro vytvoření příměstských vzdělávacích a volnočasových aktivit, existujících pobytových a příměstských táborů, až po možnosti individuálního doučování pro ty nejpotřebnější,“ potvrdil mluvčí ministerstva Ondřej Macura.

Do takzvaných letních kempů ministerstva se loni přihlásilo na 180 škol z celé republiky, stály zhruba 14 milionů korun.

Personální problém Znojemští nemají. „Máme štěstí, že v naší škole pracují velcí srdcaři, kterým záleží na rozvoji žáků. Nebyl problém najít nadšence, kteří už sami mezi sebou sestavili týmy a pracují na programu kurzů. Ačkoliv je v létě čeká dovolená, část z ní věnují svým žákům. Dobrý učitel totiž ví, že se to vyplatí,“ vyzdvihla ředitelka Jahodová.

Potřebuje zajistit jen stravování a třeba i volné vstupy do památek a volnočasových zařízení.