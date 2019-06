V nově zrekonstruovaném Jubilejním parku ve Znojmě se v tropickém úterním dni osvěžila vodou z kašny s chrlícími žábami a lekníny na hladině mladá matka. Omývá i nožky svého batolete. „Jsem ráda, že kašna funguje. Voda osvěží a je tu i lepší vzduch,“ řekla Maria Rokosová.

Ve srovnání s loňským rokem se vedení Znojma podařilo opravit a zprovoznit hned dvě kašny. Kromě té v Jubilejním parku i historickou na Masarykově náměstí. Několik let v horkém létě funguje i kašna na nedalekém na Václavském náměstí.

Obyvatelé Znojma i návštěvníci se nově mohou těšit na další, tentokrát na Horním náměstí. Poté, kdy před lety po rekonstrukci náměstí zmizela nevzhledná kašna z prostředku plochy náměstí tak vyroste nová. V úterý totiž vedení Znojma odtajnilo výsledky architektonicko-výtvarné soutěže na umístění nové kašny na tomto náměstí. „Autorem vítězného návrhu Koruna Znojma je architekt Štěpán Matějka ze Ždáru nad Sázavou,“ sdělila mluvčí Znojma Zuzan Pastrňáková.

Vodní prvek doplňuje podle autora stávající barokní kašny na dalších znojemských náměstích do jakéhosi trojkašní. „Naše kašna má proto archetypální tvar poukazující na bohatou královskou historii města, svým zpracováním je ale prvkem patřící do 21. století. Jako bývá na dortu třešnička, na Horním náměstí to je Koruna,“ naznačil Matějka.

Vedení Znojma předpokládá, že by vodní prvek na Horním náměstí měl vyrůst už příští rok. Horní hranice ceny za dílo je šest milionů korun.

Břeclav má funkční kašny v Městském parku na Sadech 28. října. Dále stojí na třídě Jana Palacha několik kašen z osmdesátých let, které byly z důvodů špatného potrubního systému nefunkční. Letos by měly být obnoveny všechny díky novým čerpadlům. „Je smutné, že větší kašna je pouze v parku. Navíc se tam koupou různá individua a kvalita vody tam nebývá nejlepší. V létě se ve městě nedá, kde zchladit,“ posteskla si Břeclavanka Marie Halasová.

Místostarosta Břeclavi Jakub Matuška nastínil plány s kašnami na další rok. „Novou fontánu a pítko chystáme vybudovat u nádraží, aby se zchladili cestující i místní,“ řekl Matuška.

Vítanou pomoc v tropickém počasí mají před kyjovskou radnicí. Lidi tam od 13. června ochlazuje nové mlžítko. Lidé ho vnímají různě. „Vlhké horko je daleko méně snesitelné než suché. To je má zkušenost z práce ve skleníkovém hospodářství a ze subtropů. Jsou to vyhozené peníze,“ myslí si třeba Mirek Blahušek.

V Hodoníně se mohou lidé zchladit na náměstí před radnicí u hrající fontány. V pravidelných intervalech, funguje jako mlžítko.

Především děti v letních dnech hojně využívají kašny na náměstí Republiky v Blansku, kde ze země tryská hned několik fontán.