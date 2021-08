Obchodní centrum Letmo nebo projíždějící tramvaje. Takový výhled budou mít přes sklo návštěvníci nové kavárny v levém křídle výpravní budovy hlavního vlakového nádraží v Brně. Stavbaři tuto část už rok upravují.

Úpravy levého křídla nádražní budovy:



* V opravených prostorách: lavičky pro cestující, supermarket s potravinami a menší obchody jako trafika nebo rychlé občerstvení (předpokládané zpřístupnění v prosinci), nové toalety (předpokládané otevření v první čtvrtině roku 2022)

* V prosklené přístavbě: kavárna a bistro (předpokládané otevření v únoru nebo březnu příštího roku)

* Místo bývalé restaurace: zřejmě drogerie

* Historický ráz budovy zůstane zachovaný

Po otevření tam cestující pořídí potraviny, posedí v kavárně nebo nakoupí v bistru. Alespoň zčásti přístupné má být opravené levé křídlo od prosince. Deník Rovnost dostal příležitost podívat se, jak dělníci s úpravami pokračují. „Pokud se nic nepokazí, předpokládáme, že na začátku prosince otevřeme veřejný prostor s lavičkami, supermarket a malé obchodní jednotky. Bude v nich trafika nebo rychlé občerstvení,“ sdělil ředitel společnosti Brno new station development, která má budovu v nájmu, Ivo Vrzal.

Právě supermarket podle něj ocení především cestující, kteří míří vlakem odpoledne z práce do menších obcí, kde obchody zavírají v dřívějších hodinách.

Na začátku příštího roku mají stavbaři dokončit další části levého křídla včetně nových toalet. Bistro a kavárna v prosklené přístavbě otevře v únoru nebo v březnu. Právě nová přístavba je asi největší vizuální změnou. „Sice se to nedrží úplně historické podoby nádraží, ale vzhledem k tomu, jak dlouho byla tato část zanedbána, rekonstrukci vítám. Vypadá to na docela užitečnou a příjemnou úpravu,“ reagoval na změny cestující Roman Figura. Pochvaluje si například rozličnou nabídku služeb. „Každý si tam najde to, co potřebuje, což je na velkém nádraží důležité,“ doplnil.

Historický ráz budovy, která je památkově chráněná, zůstane zachovaný. Úpravy zástupci developera řeší s památkáři. „Najít s nimi ale rozumnou míru je někdy složité,“ poznamenal Vrzal.

Na okraji levého křídla se nachází bývalá secesní restaurace. Lidé už si tam však na jídlo zřejmě nezajdou. Developer upřednostňuje jinou variantu. „Pořád jednáme s drogerií a ujasňujeme si stanoviska,“ sdělil Vrzal.

Náklady budou zhruba 130 milionů korun bez daně. V plánu je do budoucna i rekonstrukce pravého křídla a toalet v suterénu hlavní odjezdové haly. Zvelebování záchodů začne až po zprovoznění těch nových v levém křídle.

Nová nástupiště

Stavební ruch panuje na hlavním nádraží také v oblasti pátého a šestého nástupiště. Oprava tam začala v závěru května. „Momentálně jsou ve výstavbě nástupištní hrany a začali jsme pracovat na nových přístřešcích,“ zmínila mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Nástupiště mají splňovat nejnovější normy a slibují pohodlnější vstup do vlaků. Povrch z litého asfaltu nahradí dlažba.

Hlavní práce skončí do 20. září. Dokončovací pak potrvají do listopadu. „Předpokládané náklady jsou osmdesát milionů korun,“ vyčíslila Friebová.