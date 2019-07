Počet podle odborníků roste ze dvou důvodů. „Za prvé se zpřesňuje diagnostika. Za druhé výzkumy dokazují, že jejich počet skutečně stoupá,“ vysvětlil Tomáš Dostál, ředitel brněnské organizace Paspoint, která pomáhá dětem s autismem a jejich rodinám.

Nárůstu si všimli i ve společnosti Ruka pro život. „Dříve byli naší cílovou skupinou lidé s mentálním postižením. Teď jednoznačně převažují autisté,“ sdělila Marie Lagová z brněnské pobočky.

Autismus, vrozenou vývojovou poruchu, nelze vyléčit. „Po stanovení diagnózy doporučíme rodině speciální vzdělávací systémy. Samotný autismus ale žádnou medicínskou léčbou ovlivnit nedokážeme,“ řekl lékař Pavel Theiner z Psychiatrické kliniky bohunické Fakultní nemocnice Brno.

Odborníci však umí projevy autismu mírnit. Čím dříve ho u pacienta rozpoznají, tím lépe. „Když s dítětem začneme pracovat co nejdříve, tak ho můžeme naučit domluvit se. Je to sice odlišný způsob komunikace, ale dokáže porozumět, říct si, co chce, dokáže fungovat v našem světě,“ řekla Lagová.

Odhalit nemoc lze u dětí obvykle už mezi druhým a třetím rokem věku. S včasným rozpoznáním mohou pomoct speciální dotazníky. „Snažíme se je dostat mezi všechny pediatry. Na základě dotazníku by mohli vyslovit podezření, že dítě může mít autismus a poslat ho k odborníkovi,“ řekl Dostál.

Čím dříve se dítě dostane k odborníkům, tím dříve se uleví jejich rodinám. Ty čelívají předsudkům, že jejich dítě je nevychované a nezvladatelné. „Některé autistické děti bývají agresivní. Ale je to jen projev toho, že nejsou schopní vyjádřit nesouhlas s něčím, co se jim nelíbí. Může to být zcela banální věc, ale oni neví, jak to vyjádřit,“ vysvětlil Dostál.