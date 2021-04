Před uzavřením navíc stál roční provoz pět set tisíc. „Jsem jednoznačně pro to, aby si město budovu kina ponechalo, zpracovalo investiční záměr využití, rekonstrukce budovy a modernizace technologického zařízení. Skutečné náklady do té doby neznáme,“ komentoval opoziční zastupitel Ivan Charvát.

V současné době toto téma ještě není z pohledu projednávání v zastupitelstvu aktuální. „O budoucnosti budovy bývalého kina nebylo nijak rozhodnuto. Vedení města usilovalo o otevření diskuze o tom, jaké jsou možnosti města a představy jednotlivých zastupitelů,“ zdůraznila slavkovská mluvčí.

Jako náhrada pro příznivce promítání filmů nadále slouží sál Společenského centra Bonaparte. Ten je v současnosti také uzavřený kvůli protiepidemickým opatřením. Město v něm při provozu zaznamenalo zhruba podobnou návštěvnost jako tomu bylo v budově kina. „S moderním promítacím sálem počítá i studie, respektive doporučení komise pro obnovu Společenského centra. Na základě tohoto a dalších doporučení bude zadávána veřejná architektonická soutěž,“ připomněla Slámová.

Kolektivní vina

Kino Jas má ve Slavkově už delší tradici. „Situace okolo kina mě mrzí, je to nádherné místo. Je to ale tohle je kolektivní vina zastupitelstva a vedení města v posledních dvaceti letech. Prostě se do kina kromě promítačky neinvestovalo snad od devadesátých let,“ reagoval na nedávný vývoj na sociálních sítích třeba Dominik Michálek.

Zastupitel Charvát se dopředu brání možným úvahám o prodeji stavby. „Jednoznačným cílem by mělo být zachování a obnova tohoto kulturního dědictví města, abychom tam v budoucnu lidem nabídli znovu využití zmodernizovaného sálu a dalších prostor jako alternativu nejen k velkým multiplexům, ale i velkým divadelním a koncertním sálům. Zabývejme se také možnostmi využití těchto prostor pro pořádání dalších kulturních a společenských akcí jako přednášky, semináře, besedy, školní akce, akce typu „one man show“, schůze spolků a organizací nebo generační setkávání,“ vyjmenoval Charvát.

Dobrá akustika

Kina si cení také kvůli jeho vnitřním prostorám, která považuje za unikátní. „Mám tím na mysli především šikmé hlediště, které divákům nabízí komfort, který sál Bonaparte v žádném případě nemůže poskytnout. Podobné je to i s akustikou v sále,“ dodal opoziční zastupitel.

Ve Slavkově u Brna má kino dlouholetou tradici. Záznamy hovoří o kočovném kině už v roce 1906. Filmy se pak promítaly ve spolkové místnosti v Sokolském domě. Stálé kino je ve Slavkově už od roku 1921. Postupem doby tam působilo dokonce několik kin současně jako Orel, Oko a Sokol. A právě Sokol byl tak úspěšný, že sokolská jednota pro něho vytvořila dokonce speciální kino odbor, který ho měl na starosti.

Kino Sokol už jako jediné působilo i přes válku a po válce. V roce 1957 přešel pod místní národní výbor a v roce 1959 prošel zásadní rekonstrukcí na širokoúhlé promítání. Díky tomu kino už pod názvem Jas úspěšně přežilo aktivní až do posledních let. Například v říjnu 2009 si v kině provozovatelé s diváky připomínali padesátileté výročí od prvního promítání filmu v širokoúhlém formátu.