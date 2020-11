V Krumlově po hladké silnici: kočičí hlavy ještě z dob druhé světové války zmizí

Bez drncání po kočičích hlavách, ale po hladkém asfaltu brzy projedou řidiči do centra Moravského Krumlova. Silničáři se pustili do oprav Rakšické ulice, která je jednou z hlavních příjezdových cest do města například ve směru od Pohořelic. Hotovo má být v polovině příštího roku.

V Moravském Krumlově se silničáři pustili do opravy Rakšické ulice, která je jedním z hlavních průtahů městem. Je postavena z takzvaných kočičích hlav. | Foto: Město Moravský Krumlov

Krumlovští se tak zbaví nepříjemného cestování, které je tíží už od druhé světové války. „Končí příběh vyjednávání a dohadování, který trval přes čtyři roky. Budeme mít nové cesty, na kterých si nevytřeseme duši. Nestalo by se tak, kdyby nám nepomohl bývalý hejtman kraje Bohumil Šimek a radní Roman Hanák. Moje slova díků směřují i na Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, kdyby nebylo Zdeňka Komůrky tak bychom se k opravám dostali mnohem později,“ vyzdvihl starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina. Podle zastupitele a člena finančního výboru rady města Tomáše Makovického tak končí několikaletá anabáze spojená s opravou asi pět set metrů dlouhého úseku silnice, která je v majetku kraje, potažmo Správy a údržby silnic (SÚS). „Kraj má takovýchto silnic na opravu spousty a taky to klidně mohlo být ještě o deset let později. Je to zásluha vedení města, které se neustále připomínalo a apelovalo na kraj, aby se tato akce začala realizovat,“ ocenil Makovický. Učit Nonstop! Přetextovaná píseň Michala Davida je hitem výuky na jižní Moravě Přečíst článek › Obyvatelé ulice se současně s opravou vozovky dočkají také nových chodníků, nájezdů k domům a dalších oprav. „Město souběžně s opravou silnice vybuduje také nové veřejné osvětlení, zrekonstruuje dešťovou kanalizaci, opraví nebo vybuduje nové vjezdy k domům a také přípojky na dešťovou kanalizaci, aby je nemuseli platit lidé sami,“ vyjmenoval místostarosta Krumlova Zdeněk Juránek. Za tyto stavby podle něj zaplatí město necelých devět milionů korun. Za novou silnici zaplatí SÚS JMK kolem dvaatřiceti milionů. „Letos by měla být hotová dešťová kanalizace a opěrná zeď, která k projektu patří. Po nové silnici se ale lidé projedou nejdříve koncem června příštího roku. V plánu je totiž i oprava vodovodu,“ upřesnil Juránek. Na novou silnici se těší například Ivana Jašová Vorlová „Děkujeme. Krásný dárek k Vánocům,“ komentovala zprávu na facebooku. Za čas chce město opravit i poslední asi tři čtvrtě kilometrový dlážděný úsek v Nádražní ulici. „Ta se již projektuje, chceme ji opravit co nejdřív, protože je také v havarijním stavu,“ má v plánu starosta Třetina. Podle místostarosty Juránka není ani technicky možné, aby se obě silnice opravovaly současně. „Jedna přímo navazuje na druhou, je tam velký provoz nákladních aut a není možné zcela uzavřít dopravu,“ doplnil Juránek.

