Proč je v Brně potřeba skupina koordinátora?

I když to tak nemusí vypadat, koordinovalo se vždycky. Teď jsme tomu dali oficiální kabát. Je to cesta k tomu, aby se stanovila metodika s legislativním rámcem, a to je to, co nám dá pravomoc koordinovat razantnějším způsobem. V tuto chvíli je to pouze na dobré vůli všech, kteří něco v Brně budují.

Jak funguje koordinace, když chce někdo stavět nebo opravovat?

Jediný dnes platný nástroj je harmonogram výkopových prací, kam musí všichni danou akci hlásit. Pokud ji nenahlásíte, neměl by vám příslušný silniční úřad vydat souhlasné stanovisko.

Jak řešíte, když se přesto dvě stavby a uzavírky dostanou do kolize?

Zatím neumím odpovědět, protože skupina koordinátora vznikla až teď a v minulosti jsme to neřešili. V zásadě se právě těmto kolizím budeme snažit předcházet, ale musíme řešit i stavby, na kterých už se pracuje, například v Údolní ulici, Zábrdovické nebo Plotní. Nové stavby, které mohu být v kolizi s již rozběhnutými stavbami, řešíme s investory tak, aby práce zkrátili nebo případně posunuli. Příkladem je třeba oprava Jihlavské ulice, která měla začít letos. Domluvili jsme se s krajem, že se posune do příštího roku.

Kdo je Luděk Borový

- Narodil se 5. července 1974.

- Vystudoval obor geotechnika a pozemní stavby na Stavební fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě.

V čele Brněnských komunikací stojí od srpna 2014. Skupinu koordinátora oprav a uzavírek v Brně vede od začátku letošního roku.

- Svůj volný čas tráví nejraději čas s rodinou.

- K jeho koníčkům patří sport. Rád hraje například golf a jezdí na kole či na lyžích. Do loňska byl vášnivý motorkář.

CELÝ ROZHOVOR NAJDETE V SOBOTNÍM VYDÁNÍ BRNĚNSKÉHO DENÍKU ROVNOST