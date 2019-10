Od ledna úplně zanikne třeba Celodenní jízdenka region Jihomoravský a Skupinová jízdenka region Jihomoravský. „Nově si cestující nemůžou koupit jízdenku na vnitrokrajské spoje v e-shopu Českých drah a v aplikaci Můj vlak. Pokud bude chtít zákazník cestovat vlaky, které objednává Jihomoravský kraj, v tomto kraji, tak pojede na integrované jízdné,“ uvedla mluvčí dopravní společnosti Vanda Rajnochová.

Ze slevových karet lidé pro jízdy pouze v kraji neuplatní IN 25 či IN 50. „Pro mezikrajské cesty budou plně použitelné i nadále,“ doplnila mluvčí Jihomoravského kraje Monika Brindzáková. Pro všechny cesty lidé bez obav stále uplatní slevové karty IN 100, IN Business a IN Senior.

Od začátku ledna cestující koupí přímo ve vlacích i jednorázové jízdné Integrovaného dopravního systému. Už příští rok také plánuje kraj spustit e-shop.