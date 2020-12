Prostory, které nyní Fenix využívá, má zapůjčené od roku 2007 od Fakultní nemocnice Brno. Letos se ředitel paracentra Michal Odstrčil dozvěděl, že nemocnice má pro prostory jiné využití. Stávající smlouva končí na jaře. „Vedení nemocnice smlouvu Paracentru Fenix prodloužilo na další rok už na jaře 2020 s tím, že už tehdy bychom měli pro prostory své využití. Navíc aktuální situace s nákazou Covid-19 ukázala, že bychom využili další prostory, které nemáme,“ sdělila mluvčí nemocnice Veronika Plachá.

V tuto chvíli má podle ní vedení nemocnice několik možností, jak prostory využít pro své potřeby. Konkrétnější ale nebyla.

Ředitel Odstrčil řekl, že hledají prostory zhruba na pět let, než se přestěhují do vlastního. Původně chtěli vystavět nový objekt v Kníničkách. Hotovo mělo být v roce 2021, ale nastalo zdržení na úřadech, a tak tam stavba zřejmě nevznikne. „Stavební úřad nám nevydal stavební povolení, jinak máme všechno připraveno. Dotaci nestihneme vyčerpat. V Kníničkách od projektu ustupujeme,“ oznámil Odstrčil.

Rehabilitaci neuděláte na silnici

Paracentrum už má vyhlídnuté nové místo. Zástupci organizace dostali nabídku od ministerstva práce a sociálních věcí. „Nabídli nám pozemek v rámci ústavu sociální péče Kociánka. Mají zájem částečně využívat naše služby,“ zmínil Odstrčil.

Do té doby potřebují dočasný azyl. „Když do léta nenajdeme prostory, zavřeme krám. Rehabilitaci neuděláte na silnici,“ prohlásil Odstrčil.

O budoucnost Fenixu má obavy kvadruplegik Kamil Vašíček. Kvadruplegie je úplné nebo částečné ochrnutí všech čtyř končetin a trupu, způsobené poškozením míchy v dolní krční oblasti. „Pravidelné rehabilitace jsou pro udržení mé stávající kondice klíčové. Nejen že bych si jen těžko hledal podobnou fyzioterapii, ale přišel bych také o společenský kontakt, zkušenosti ostatních klientů a důležité informace z oblasti poradenství handicapovaným," zmínil paralympionik z Ria ve hře Boccia.

Přístup bohunické nemocnice mrzí náměstka brněnské primátorky Petra Hladíka. „Jiná taková organizace v Brně není. Jsem moc rád za to, co dělají. Nechápu vedení fakultní nemocnice, že je tam nenechají do doby, než by se přestěhovali do nového prostředí,“ řekl.

Přitom i mluvčí bohunické nemocnice Plachá potvrdila, že s Paracentrem Fenix nebyly žádné problémy. „Naopak jsme s nimi byli ve vzájemné spolupráci s péčí o pacienty," sdělila.

Vzhledem k tomu, že Fenix pečuje o klienty na vozíku, má vysoké požadavky v podobě bezbariérovosti nebo alespoň dvaceti míst k parkování. „Dost klientů k nám jezdí autem. Vozíčkáři potřebují hodně prostoru. Metr široká chodba je průšvih. Dva vozíčkáři se tam nevyhnou,“ přiblížil ředitel.

Odstrčil mluvil o provizorním azylu i s náměstkem primátorky Hladíkem. „Zatím zkouší hledat jinde, než v městských prostorách, ale jsme domluvení, že pokud by nic nesehnal, tak se na mě obrátí," řekl Hladík.

Paracentrum Fenix:

• Nyní využívá prostoru v areálu Fakultní nemocnice Brno v brněnských Bohunicích.

• Nájem vyprší na jaře, novou smlouvu nedostane.

• Pokud organizace nenajde nové prostory, hrozí jí konec.