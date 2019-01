Jižní Morava /FOTOGALERIE/ – Sníh způsobil v minulých týdnech na jihu Moravy dopravní kalamitu, zemědělcům však zatím příliš nepomohl. Podle odborníků v kraji spadlo méně srážek, než bývá obvyklé. Konec trápení se suchem je proto v nedohlednu.

Předseda okresní agrární komory na Hodonínsku Petr Chaloupka řekl, že na spodní vodu prozatím neměly srážky žádný vliv. „Celkově včetně sněhu spadlo za poslední měsíc dvaačtyřicet milimetrů vody, což je velmi mizerná hodnota. Vláha se pohybuje zhruba v deseti centimetrech půdy,“ poznamenal.



Vláhový deficit se naopak podle něj ještě prohlubuje. „Po dlažbě teklo trochu vody, ale to nic není. V kopcích zůstaly stopy sněhu jen zcela ojediněle. V naší oblasti máme našlápnuto na další suchý rok,“ smutnil Chaloupka.



Podle klimatologa Pavla Zahradníčka je zasažená suchem hlavně severní polovina kraje. „Ve zbytku jižní Moravy sice pozorujeme mírný deficit půdní vlhkosti, ale zatím výrazně nevybočuje z normálního stavu,“ uvedl.

Vinař Josef Valihrach z Krumvíře na Břeclavsku přiznal, že půdě pomohl hlavně sníh zhruba před týdnem. „Nejvíce potřebují vodu především čerstvě nasazené vinohrady. Ty jsou nejnáchylnější,“ podotkl vinař.

Sucho na jihu Moravy

Zemědělce na jihu Moravy dál trápí sucho. Třeba na Hodonínsku napadlo za poslední měsíc jen 42 milimetrů srážek.

Hladina spodních vod zůstává pod normálem. Nejhorší je situace na Břeclavsku a Hodonínsku.

Nejvíce suchem je zasažená především severní polovina kraje, ke zlepšení situace jsou potřeba další srážky a sníh.

Meteorologové očekávají v dalších dnech jen mírné sněžení.

Podle agronoma zemědělského družstva Kojál Krásensko na Vyškovsku Vladislava Matušky je zatím brzy odhadovat, nakolik srážky půdě pomohou. Ukáží to až nadcházející měsíce. „Je dobře, že něco spadlo, u nás stále leží sníh. Nicméně sucho trvalo tři roky, prakticky se jedná o jeden rok bez srážek. Na povrchu to určitě pomůže, ale na doplnění podzemních vod to stále nestačí,“ odtušil.



Hladina podzemních vod je na jihu Moravy stále pod normálem. „Nejlepší situace je na Znojemsku, kde je podle měření pouze mírně podnormální stav. Naopak na Břeclavsku a Hodonínsku jsou podzemní vody na mimořádně nízkých stavech,“ srovnal klimatolog Zahradníček.



Zároveň přiznal, že na Moravě bylo na rozdíl od Čech množství srážek pod průměrem. „V nižších polohách jižní Moravy spadlo většinou jen pětasedmdesát až devadesát procent obvyklého stavu,“ zmínil Zahradníček.



Právě jižní Morava proto podle něj potřebuje vydatnější déšť. „Nebo nejlépe sníh, který by se nějakou dobu udržel,“ míní odborník.



Vodohospodáři přesto zaznamenali po Novém roce nárůst hladiny vodních toků. „Nejvíce vody jsme zadrželi ve vodní nádrži Vranov, která zachytila přibližně čtrnáct milionů kubíků vody. V Nových Mlýnech to bylo 4,2 milionu kubíků,“ sdělil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Hladina Vranova stoupla o 2,8 metru.



Meteorologové předpokládají ve středu a v noci na čtvrtek místy slabé sněžení, napadne však maximálně kolem jednoho centimetru sněhu. „Ve čtvrtek a v pátek očekáváme slabé sněžení jen ojediněle, opět pouze poprašek,“ uvedla za brněnskou pobočku Českého hydrometeorologického ústavu Tereza Uhlíková.