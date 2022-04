Za poslední měsíc měli v restauraci hned tři kontroly, a to od Státní zemědělské a potravinářské inspekce a také od hygieniků. Porušení předpisů neshledali ani v jednom případě. „Je to o dodržování základních hygienických pravidel a vedení kuchyně a kuchařů, aby se na všechno dávalo pozor a nedělalo se nic špatně," prohlásil Laštovka.

Výsledky kontrol inspekce například Michaela Beranová ze Sokolnic na Brněnsku neřeší. Podle svých slov by je totiž musela složitě hledat. „Při výběru podniku se rozhoduji hodně podle vizuální stránky, tedy jak to uvnitř vypadá. Roli hraje i chování a vhodné oblečení personálu. Důležitá je zároveň i vůně v restauraci, hlavně to tam nesmí nějak divně smrdět,“ řekla mladá žena.

Z fritovacího oleje odebrali inspektoři ve středu vzorek, který pošlou k podrobnější analýze do laboratoře. Ještě předtím do zahřátého oleje ponořili speciální měřák, aby orientačně změřili obsah polárních látek. Nedostatky výsledky měření neukázali. „O olej se musíme starat, jinak je všechno špatně. Je základní surovinou v celé kuchyni, hlavně v české, protože Češi mají rádi všechno smažené," komentoval Laštovka.

V oleji plavaly nečistoty

Dvojice pracovnic inspekce, která ve středu zamířila do restaurace U Mamlasů, se běžně zaměřuje i na další typy podniků mimo restaurace nebo provozy rychlého občerstvení. „Kromě provozoven společného stravování provádíme kontroly i v maloobchodních prodejnách, velkoobchodech, skladech, výrobě studené kuchyně a cukrářské výrobě. Tyhle podniky jsou pro nás ty hlavní," sdělila inspektorka Veronika, která si nepřála uvést celé jméno.

Stav olejů a fritovacích zařízení hodnotili inspektoři ve druhé polovině loňského roku dohromady v osmačtyřiceti provozovnách, kde posoudili čtyřiapadesát vzorků fritovacích olejů. Zhruba u každého sedmého zjistili použití takzvaného přepáleného oleje „Vyhodnotili jsme je jako potravinu nevhodnou k lidské spotřebě, respektive přípravě pokrmů. U dvou vzorků laboratorní rozbor potvrdil dokonce velmi vysoký stupeň tepelného rozkladu olejů," uvedl mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva.

Součástí kontrol bylo i dodržování správné fritovací praxe a hygienických požadavků na fritézy. „U osmi procent kontrolovaných provozoven jsme zjistili znečištění fritézy ztuhlými mastnými nečistotami pro zanedbání pravidelného čištění fritovacích zařízení," upřesnil Kopřiva.

V případě výsledků kontrol stavu olejů a fritovacích zařízení pozorují inspektoři za poslední roky postupné zlepšení. Předloni zjistili nevyhovující fritovací olej u více než sedmnácti procent hodnocených vzorků. „Celkovou situaci ale nelze považovat za uspokojivou, budeme proto v kontrolách fritovacích olejů v restauracích a dalších podnicích pokračovat i v budoucnu," upozornil Kopřiva.