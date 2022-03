Podle brněnského cestovatele honorární konzulát na jihu Jordánska chybí. „Jedno velvyslanectví funguje v tamním hlavním městě v Ammánu, který je z jižní části země velmi komplikovaně dosažitelný. Jednak to je samotnou vzdáleností a prostředím, neboť cesta vede pouští a podél Mrtvého moře a dále pak i samotným městem, které je se svými čtyřmi miliony obyvatel rušným velkoměstem,“ vysvětluje cestovatel.

Zahraniční zástupce musí podle Brňana splnit několik podmínek. „Jsou tam nároky na plynulou komunikaci v češtině, samostatnou kancelář se samostatným vchodem a dobrou znalost tamního prostředí. Konzul se navíc zavazuje, že bude poskytovat poradenství a drobnou pomoc našim turistům a také informace cestovním kancelářím či podnikům. Samozřejmě oboustranně poslouží k propagaci obou našich zemí a k upevnění dobrých vztahů,“ vyjmenovává Brňan.

Cestovatel bývalému spolužákovi z Jordánska se zřizováním tamního konzulátu pomáhá. Je přesvědčený, že se na tuto funkci hodí. „Talal je seriózní inženýr, který má velmi vřelý vztah k naší vlasti, má za manželku Česku, dlouhou dobu žil v Brně a splňuje podmínky, které práce konzula vyžaduje. Dopisem jsem Talala doporučil na naše velvyslanectví v Ammánu a společně jsme zpracovali vizi nové honorární kanceláře v Akabě,“ upřesňuje dobrodruh.

Jordánec jako honorární konzul nemá nárok na peněžní odměnu. „Není to placená funkce, ale čestná funkce. Talal si sám bude financovat všechny náklady spojené se zřizováním a provozem konzulátu,“ doplňuje Brňan.

První turisté by honorární konzulát v jordánské Akabě mohli navštívit na podzim letošního roku. „V pátek jedu do Jordánska zjistit v jaké to je fázi a kde se to zaseklo. Čekáme na schválení ze strany českého i jordánského velvyslanectví,“ říká cestovatel.

Brňan všem doporučuje návštěvu Jordánska. „Země nabízí velké množství přírodních krás i historických památek, a proto je pro mě velkým magnetem. Největším lákadlem je podle mě skalní město Petra a poušť Wadi Rum. V zimním a jarním období je v této blízké exotice příjemné klima s možností koupání či poznávání,“ sděluje dokumentarista.

Cestovatel chce Čechům Jordánsko co nejvíce přiblížit. „Do budoucna tam očekáváme turistický boom. Nyní se s Talalem chystáme během pár dní navštívit tamní hotely a další zajímavosti, které bych poté mohl propagovat u nás,“ dodává cestovatel.