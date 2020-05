Prodavačky, servírky a číšníci, ale také třeba řidiči menších firem a pracovníci v dalších službách navýšili počty uchazečů o práci v dubnu na jihu Moravy. Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla v dubnu na Znojemsku, potom na Hodonínsku, v Brně-městě a také na Břeclavsku.

Podle ředitele znojemské pobočky úřadu práce Emila Čopfa stojí za těmito čísly v první řadě situace spojená s koronavirem a následnými vládními opatřeními. V regionu přibylo za měsíc šest set nezaměstnaných. „Koronavirus se na tom podepsal naprosto maximálně. Na Znojemsku jsme to pozorovali už od začátku. Zaměstnavatelé a firmy začali propouštět už v březnu a pokračovali po celý duben. Částečně se to děje dodnes,“ uvedl Čopf.

Jak dodal, úřad práce se snaží zaměstnavatelům pomáhat. „Program Antivirus umožnil refundovat náklady zaměstnavatelů, aby udrželi zaměstnance v práci, pokud to je možné,“ naznačil Čopf s tím, že úřad nemá informace o tom, že by nějaký podnik úplně končil.

O několik set lidí bez práce více ve srovnání s březnem mají v dubnu i na Břeclavsku. „Nezaměstnaných přibylo asi tři až čtyři sta. Nejvíce lidí, kteří nyní ztratili práci, je z restaurací či z oblastí cestovního ruchu a strojírenství. Strojírenství proto, že je u nás hodně navázané na automobilový průmysl, který se nyní dostal do skluzu,“ vyjmenoval ředitel tamního úřadu práce Lubomír Marko.

Co po koronavirové krizi přijde, se obává mikulovský hoteliér Josef Ševčík. „Je to jako věštění z křišťálové koule. Nepropouštím, ale nevím, co bude dál. Někteří zaměstnanci mají malé děti, takže nyní pobírají ošetřovné. Jiní jsou na kurzarbeit, případně léčí dlouhodobější obtíže a vzali si neschopenku,“ zmínil majitel hotelu Zámeček.

Naopak na Hodonínsku nezaměstnanost vzrostla jen minimálně. „Doufám, že to není pověstný klid před bouří. Nejvíce u nás dopadá krize na reklamní sektor a těžbu ropy, kde je rekordně nízká cena,“ konstatoval ředitel okresní hospodářské komory Michal Švagerka.

Jedním z podniků, který na jihu Moravy úplně zavírá, je pekárna Delta v Brně – Horních Heršpicích. „Není to však kvůli koronaviru. Zaměstnancům nabídneme možnost jiné práce buď právě v nové pekárně v Rosicích, nebo v ostatních firmách koncernu Agrofert. Případně jim pomůžeme s hledáním uplatnění v jiných společnostech v regionu,“ ujistil mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka.

V pekárně pracuje asi sto šedesát lidí.