Prozradila, že na vyhlášení očekávala pro obec spíše stuhu zelenou za péči o zeleň a životní prostředí. „Ocenění bylo komplexní, tedy za spolupráci a podporu spolků, za zeleň či za komunitní život,“ podotkla starostka.

Postupuje tak do celostátního kola. „Kostelec žije bohatým folklórním životem. Věnuje se také sběru vzorů původních výšivek. Obec získala ocenění v rámci projektu Audit Obec přátelská rodině. V rámci základní školy funguje originální školní kavárna, kde děti nabízí rodičům a dalším návštěvníkům občerstvení,“ upozornila mluvčí krajského úřadu Alena Knotková. Ještě připomněla, že v obci pracuje devět občanských sdružení a spolků.

Z Jihomoravského kraje se do Vesnice roku přihlásilo dvacet soutěžících, což je nejvíce ze všech krajů. Celkem letos soutěží 175 obcí z celé České republiky. „Jsem strašně moc rád, že se z našeho kraje do soutěže přihlásilo nejvíc obcí. Máme tady spoustu skvělých obcí a hlavně skvěle vedených. Děkuji všem, že do toho šly, zvlášť po těžkém období po covidu. Vítězi přeji, aby v celostátním kole uspěl a ukázal, že nejlepší obce jsou na jižní Moravě,“ uvedl jihomoravský hejtman Jan Grolich.

Výsledky Vesnice roku 2022 za Jihomoravský kraj

Zlatá stuha - za vítězství v krajském kole: Kostelec (okr. Hodonín)

Bílá stuha - za činnost mládeže: Ochoz u Brna

Modrá stuha - za společenský život: Plenkovice (okr. Znojmo)

Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí: Ořechov (okr. Brno-venkov)

Oranžová stuha - za spolupráci obce a zemědělského subjektu: Sudoměřice (okr. Hodonín)

Nepovinné kategorie soutěže v Jihomoravském kraji:

Jihomoravský krajáč: soutěž o nejlepší recept na tradiční místní pokrm typický pro daný region: 1. místo za Fazole z kysela s vdolky – město Dolní Kounice (okr. Brno-venkov)

Zlatá cihla:

v kategorii A – obnova, či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu: za obnovu kostela Povýšení svatého Kříže za obnovu střechy a vnějšího pláště – městys Drásov (okr. Brno-venkov)

v kategorii B – obnova, či rekonstrukce staveb venkovské zástavby: za rekonstrukci zdravotního střediska – město Dolní Kounice (okr. Brno-venkov)

v kategorii C – nové venkovské stavby: za vybudování nových Božích muk nad obcí, na paměť obětí povodně 2002 – město Olešnice (okr. Blansko)