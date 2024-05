Až po konec katastru má být hotovo do dvou měsíců. „Staveniště jsme firmě předali hned 2. května. Pokud půjde vše, jak má, tak bude naše část otevřená do konce května. Lanžhot na nás naváže možná už v příštím roce, pokud tedy dokončí pozemkovou úpravu. Na její schválení nyní čeká,“ sdělil redakci kostický starosta Libor Balga.

Vznikající cesta je jednou z vytipovaných tras Cyklogenerelu Podluží. „Jsme dohodnutí na určitých trasách a termínu jejich vybudování. U nás v Kosticích již máme hotový jeden podobný úsek, a to od školy do lokality Padělky. Ale podél hlavní cesty jde nyní v podstatě o první takovou stezku,“ poznamenal Balga.

Otevření Lichtenštejnských cyklostezek. V sobotu dorazilo pět stovek cyklistů

Podobných stezek má na Podluží přibývat. „Na tento projekt budou navazovat další. Teď třeba vykupujeme pozemky na cyklostezku vedoucí na Břeclav,“ nastínil starosta.

„Jde nám o to, aby se pohodlně dopravili do práce, z práce a za kulturou nebo za zábavou. Aby nebyli odkázaní chodit po silnici nebo sjíždět do lesa, což je zbytečně vzdálené.“

Cílem je propojit sídla a usnadnit jejich obyvatelům, ale i turistům, každodenní život. „Jde nám o to, aby se pohodlně dopravili do práce, z práce a za kulturou nebo za zábavou. Aby nebyli odkázaní chodit po silnici nebo sjíždět do lesa, což je zbytečně vzdálené. O víkendu, kdy má člověk čas, je projížďka přes les bezesporu příjemná, ale přes týden je potřeba se dopravit rychle a bezpečně,“ zdůvodnil Balga.

Pozemky Kostičtí žádné vykupovat nemuseli. „Podél hlavního tahu vlastníme půdu buď my, kraj, nebo Ředitelství silnic a dálnic. Jsme domluvení, že stavbu zrealizujeme, a pak si požádáme o bezplatný převod pozemků,“ upřesnil starosta.